С 10 октября оккупанты обстреляли в 16 регионах Украины 400 объектов, в том числе энергетические – Шмыгаль

"Российская армия определила нашу энергетику одним из ключевых объектов своих атак. [...] С 10-го по 20 октября в результате обстрелов повреждено более 400 объектов в 16 регионах нашей страны, среди которых десятки энергетических объектов", – сказал премьер.
Он отметил, что обстрелам со стороны оккупантов подверглись и объекты, производящие электроэнергию, и линии электропередачи, "благодаря которым у каждого из нас дома есть свет".
"О цели всех этих атак российские пропагандисты и должностные лица говорят, не скрывая. Украина, по их словам, должна остаться без воды, без света, без тепла. Наша задача – этого не допустить. Несмотря на то, что удары по энергетической инфраструктуре наносятся больше недели, ситуация остается тяжелой, но контролируемой", – подчеркнул Шмыгаль.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Последние недели РФ массированно обстреливает Украину. С 10-го по 20 октября российские войска нанесли около 300 ударов из разных видов оружия по украинским энергетическим объектам, говорил министр энергетики Украины Герман Галущенко. В результате обстрелов в Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, отмечали в Минэнерго 19 октября.
18 октября президент Украины Владимир Зеленский призвал украинцев экономить электроэнергию в часы пиковых нагрузок на энергосистему – с 17.00 до 23.00. После того, как 19 октября оккупанты атаковали объект энергетической инфраструктуры в Винницкой области и нанесли ракетный удар по Бурштынской ТЭС в Ивано-Франковской области, в Украине начались массовые отключения электроэнергии.