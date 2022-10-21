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ВОЙНА В УКРАИНЕ

С 10 октября оккупанты обстреляли в 16 регионах Украины 400 объектов, в том числе энергетические – Шмыгаль

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Шмыгаль отметил, что оккупанты целенаправленно бьют по энергетическим объектам
Шмыгаль отметил, что оккупанты целенаправленно бьют по энергетическим объектам
Фото: kmu.gov.ua

Ключевым объектом своих атак в Украине Россия определила энергетику. Об этом 21 октября заявил на заседании Кабинета Министров Украины премьер-министр Денис Шмыгаль, стенограмму его выступления опубликовал сайт правительства.

"Российская армия определила нашу энергетику одним из ключевых объектов своих атак. [...] С 10-го по 20 октября в результате обстрелов повреждено более 400 объектов в 16 регионах нашей страны, среди которых десятки энергетических объектов", – сказал премьер.

Он отметил, что обстрелам со стороны оккупантов подверглись и объекты, производящие электроэнергию, и линии электропередачи, "благодаря которым у каждого из нас дома есть свет".

"О цели всех этих атак российские пропагандисты и должностные лица говорят, не скрывая. Украина, по их словам, должна остаться без воды, без света, без тепла. Наша задача – этого не допустить. Несмотря на то, что удары по энергетической инфраструктуре наносятся больше недели, ситуация остается тяжелой, но контролируемой", – подчеркнул Шмыгаль.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Последние недели РФ массированно обстреливает Украину. С 10-го по 20 октября российские войска нанесли около 300 ударов из разных видов оружия по украинским энергетическим объектам, говорил министр энергетики Украины Герман Галущенко. В результате обстрелов в Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, отмечали в Минэнерго 19 октября.

18 октября президент Украины Владимир Зеленский призвал украинцев экономить электроэнергию в часы пиковых нагрузок на энергосистему – с 17.00 до 23.00. После того, как 19 октября оккупанты атаковали объект энергетической инфраструктуры в Винницкой области и нанесли ракетный удар по Бурштынской ТЭС в Ивано-Франковской области, в Украине начались массовые отключения электроэнергии.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, война, энергетика, пропаганда, электроэнергия, обстрелы, российская агрессия, война России против Украины, инфраструктура, премьер-министр, Денис Шмыгаль, заседание, энергосистема
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