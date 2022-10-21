С 10 октября оккупанты обстреляли в 16 регионах Украины 400 объектов, в том числе энергетические – Шмыгаль

"Российская армия определила нашу энергетику одним из ключевых объектов своих атак. [...] С 10-го по 20 октября в результате обстрелов повреждено более 400 объектов в 16 регионах нашей страны, среди которых десятки энергетических объектов", – сказал премьер.

Он отметил, что обстрелам со стороны оккупантов подверглись и объекты, производящие электроэнергию, и линии электропередачи, "благодаря которым у каждого из нас дома есть свет".

"О цели всех этих атак российские пропагандисты и должностные лица говорят, не скрывая. Украина, по их словам, должна остаться без воды, без света, без тепла. Наша задача – этого не допустить. Несмотря на то, что удары по энергетической инфраструктуре наносятся больше недели, ситуация остается тяжелой, но контролируемой", – подчеркнул Шмыгаль.

Война России против Украины. Главное (обновляется)