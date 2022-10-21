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Отопительный сезон в Донецкой области начнется частично, в ряде общин возобновить отопление невозможно – ОВА

По словам Кириленко, начать отопительный сезон в области планируют с 1 ноября
По словам Кириленко, начать отопительный сезон в области планируют с 1 ноября
Фото: Павло Кириленко / Facebook

Отопительный сезон в Донецкой области начнется в 15 общинах. Еще в 10 тепло будет подаваться только в социальные учреждения, а в 10 восстановить отопление пока невозможно. Об этом 20 октября заявил в Facebook глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

Кириленко отметил, что ремонтникам удалось восстановить газовую магистраль, которая проходит по Изюмскому району Харьковской области и была уничтожена россиянами во время активных боев и оккупации.

Благодаря этому, по словам Кириленко, в регионе впервые с 23 мая есть газоснабжение. В Донецкой области работают шесть газораспределительных станций, еще столько же планируют запустить в ближайшее время. 

Ориентировочно 1 ноября в области начнется отопительный сезон, но, как отметил глава ОВА, все будет зависеть от погодных условий и ситуации на фронте.  

По данным Кириленко, жилье этой зимой будут отапливать в населенных пунктах 15 общин: Ильиновской, Дружковской, Часовоярской, Константиновской, Краматорской, Николаевской, Новодонецкой, Александровской, Славянской, Белозерской, Добропольской, Кураховской, Мирноградской и Селидовской.

Еще в 10 общинах отопление смогут подать в учреждения здравоохранения и объекты социальной сферы, которые будут использовать как пункты обогрева. Это касается Комарской, Великоновоселковской, Андреевской, Черкасской, Гродовской, Криворожской, Новогродовской, Очеретинской, Удачненской и Шаховской общин.

"В остальных 10 общинах на свободной части Донецкой области возобновить отопление на этот сезон невозможно. По крайней мере, пока", – написал Кириленко.

Речь идет о Бахмутской, Звановской, Северской, Соледарской, Торецкой, Угледарской, Авдеевской, Марьинской, Лиманской и Святогорской общинах.

Чиновник подчеркнул, что враг продолжает целенаправленно бить по гражданской инфраструктуре и перебои в электро- и газоснабжении, а также отоплении неизбежны. Он призвал всех эвакуироваться из Донецкой области.

https://www.facebook.com/pavlokyrylenko.donoda/posts/pfbid0Rs3cMGM5CpyUoskrfjor5ZMfd3ponuRC3nzyKBg6QCfdasHy2R34A2bKRZV5duqUl

Контекст:

Премьер-министр Денис Шмыгаль 4 октября предупреждал, что отопительный сезон 2022/2023 станет самым сложным в истории Украины. Он призвал украинцев экономить зимой энергоресурсы и своевременно оплачивать услуги. 12 октября он сообщил о снижении температурного минимума в украинских квартирах до 16 ºC

Неприфронтовые общины Украины готовы к отопительному сезону почти на 100%, сообщил Шмыгаль 18 октября. 

В Минрегионе проинформировали, что в большинстве областей Украины отопительный сезон начнется в конце октября.

Теги: газ, Донецкая область, отопление, отопительный сезон, газопровод, война России против Украины, инфраструктура, теплоснабжение, Павел Кириленко
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