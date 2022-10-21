Отопительный сезон в Донецкой области начнется частично, в ряде общин возобновить отопление невозможно – ОВА

По словам Кириленко, начать отопительный сезон в области планируют с 1 ноября Фото: Павло Кириленко / Facebook

Кириленко отметил, что ремонтникам удалось восстановить газовую магистраль, которая проходит по Изюмскому району Харьковской области и была уничтожена россиянами во время активных боев и оккупации.

Благодаря этому, по словам Кириленко, в регионе впервые с 23 мая есть газоснабжение. В Донецкой области работают шесть газораспределительных станций, еще столько же планируют запустить в ближайшее время.

Ориентировочно 1 ноября в области начнется отопительный сезон, но, как отметил глава ОВА, все будет зависеть от погодных условий и ситуации на фронте.

По данным Кириленко, жилье этой зимой будут отапливать в населенных пунктах 15 общин: Ильиновской, Дружковской, Часовоярской, Константиновской, Краматорской, Николаевской, Новодонецкой, Александровской, Славянской, Белозерской, Добропольской, Кураховской, Мирноградской и Селидовской.

Еще в 10 общинах отопление смогут подать в учреждения здравоохранения и объекты социальной сферы, которые будут использовать как пункты обогрева. Это касается Комарской, Великоновоселковской, Андреевской, Черкасской, Гродовской, Криворожской, Новогродовской, Очеретинской, Удачненской и Шаховской общин.

"В остальных 10 общинах на свободной части Донецкой области возобновить отопление на этот сезон невозможно. По крайней мере, пока", – написал Кириленко.

Речь идет о Бахмутской, Звановской, Северской, Соледарской, Торецкой, Угледарской, Авдеевской, Марьинской, Лиманской и Святогорской общинах.

Чиновник подчеркнул, что враг продолжает целенаправленно бить по гражданской инфраструктуре и перебои в электро- и газоснабжении, а также отоплении неизбежны. Он призвал всех эвакуироваться из Донецкой области.