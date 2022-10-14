Нидерланды дадут Украине €70 млн на восстановление отопления

"С приближением зимы проблемы для украинцев только усугубляются. Дома, водопровод и системы отопления нуждаются в срочном ремонте. Объявила Всемирному банку, что я уже выделяю €70 млн от имени Нидерландов, специально для этой зимы", – написала она.

Met de winter in aantocht worden de problemen voor de Oekraïners alleen maar groter. Huizen, waterleidingen & verwarmingen moeten dringend worden gerepareerd. Bij de Wereldbank aangekondigd dat ik namens NL alvast € 70 miljoen ter beschikking stel, speciaal voor deze winter. pic.twitter.com/zyML0MQJBW — Liesje Schreinemacher (@LSchreinemacher) October 12, 2022

Издание NL Times уточнило, что финансирование планируется осуществить через новый трастовый фонд Всемирного банка, который был специально создан, чтобы помочь Украине с подготовкой к зиме. Ожидается, что Украине на эти цели потребуется $3,5 млрд.

Объявление о помощи было сделано через несколько часов после того, как министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заявила, что Нидерланды отправят в Украину зенитные ракеты на сумму €15 млн.