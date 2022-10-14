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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Нидерланды дадут Украине €70 млн на восстановление отопления

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Лисье Схрейнемахер объявила о выделении помощи Украине
Лисье Схрейнемахер объявила о выделении помощи Украине
Фото: EPA

Нидерланды выделят €70 млн для обеспечения отопления в Украине. Об этом 12 октября сообщила в Twitter министр внешней торговли и развития сотрудничества Нидерландов Лисье Схрейнемахер.

"С приближением зимы проблемы для украинцев только усугубляются. Дома, водопровод и системы отопления нуждаются в срочном ремонте. Объявила Всемирному банку, что я уже выделяю €70 млн от имени Нидерландов, специально для этой зимы", – написала она.

Издание NL Times уточнило, что финансирование планируется осуществить через новый трастовый фонд Всемирного банка, который был специально создан, чтобы помочь Украине с подготовкой к зиме. Ожидается, что Украине на эти цели потребуется $3,5 млрд.

Объявление о помощи было сделано через несколько часов после того, как министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заявила, что Нидерланды отправят в Украину зенитные ракеты на сумму €15 млн.

Контекст:

Нидерланды с начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины предоставили материальную помощь, оружие, боеприпасы и оборудование на сумму более €210 млн.

По итогам визита в Украину Оллонгрен и Схрейнемахер 22 августа было принято решение о выделении Нидерландами нового пакета помощи для Украины на сумму около €80 млн.

19 сентября премьер-министр Нидерландов Марк Рютте и канцлер Германии Олаф Шольц договорились о дальнейшей военной поддержке Украины.

Теги: Нидерланды, отопление, помощь, российская агрессия, война России против Украины
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