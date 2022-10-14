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Варшава поможет модернизировать поезда киевского метро

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В Варшаву приедет рабочая группа из Киева, которая разработает конкретные решения для модернизации поездов
В Варшаву приедет рабочая группа из Киева, которая разработает конкретные решения для модернизации поездов
Фото: depositphotos.com

Варшавский метрополитен поможет киевскому в модернизации поездов. Об этом 14 октября сообщил телеканал TVN24.pl, ссылаясь на мэрию Варшавы.

В мэрии заявили, что киевский метрополитен полностью базируется на российских поездах серии 81 и что "по понятным причинам" в Киеве хотят стать независимыми от поставок из Москвы.

Варшавский метрополитен также использует подобный парк  город имеет 22 поезда серии 81. Хотя они не идентичны тем, которые используются в Киеве (путь рельсов в Польше немного уже), однако сами поезда очень похожи. Поэтому представители варшавской компании заявили о поддержке Киева в поставке запчастей, а также о помощи в обмене знаниями и опытом, которые необходимы для модернизации украинских поездов.

Кроме того, в Варшаву приедет рабочая группа из Киева, которая на месте разработает "конкретные решения".

Контекст:

Польша поддерживает Украину в ее борьбе против российской агрессии, предоставляя военную и гуманитарную помощь. 

Президент Польши Анджей Дуда 9 июня заявил, что его страна уже передала Украине вооружение на $2 млрд. По словам министра обороны Украины Алексея Резникова, Польша занимает второе место в мире по вопросам предоставления помощи Украине и помогает держать фронт.

В начале июня Украина и Польша подписали ряд соглашений о сотрудничестве в разных сферах, включая военно-оборонный комплекс. Договоренность предполагает проведение базового авиационного курса по подготовке 60 украинских кандидатов в летчики, а также  подготовку к созданию совместного предприятия по производству оружия.

Анджей Дуда в статье, опубликованной 16 сентября, обвинил Россию в империализме и стремлении восстановить советскую империю. 

20 сентября на заседании Генеральной Ассамблеи ООН Дуда заявил, что большинство стран мира выступают против агрессии РФ в отношении Украины. По его словам, РФ до сих придерживается "имперского мышления" и отказывает соседним странам в праве на самоопределение.

По данным ООН на 4 октября, около 1,5 млн украинцев получили в Польше статус временной защиты.

Теги: Украина, метро, Польша, Москва, помощь, Варшава, поезда, поезд, метрополитен, компании
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