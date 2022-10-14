Варшава поможет модернизировать поезда киевского метро

В Варшаву приедет рабочая группа из Киева, которая разработает конкретные решения для модернизации поездов Фото: depositphotos.com

В мэрии заявили, что киевский метрополитен полностью базируется на российских поездах серии 81 и что "по понятным причинам" в Киеве хотят стать независимыми от поставок из Москвы.

Варшавский метрополитен также использует подобный парк – город имеет 22 поезда серии 81. Хотя они не идентичны тем, которые используются в Киеве (путь рельсов в Польше немного уже), однако сами поезда очень похожи. Поэтому представители варшавской компании заявили о поддержке Киева в поставке запчастей, а также о помощи в обмене знаниями и опытом, которые необходимы для модернизации украинских поездов.

Кроме того, в Варшаву приедет рабочая группа из Киева, которая на месте разработает "конкретные решения".