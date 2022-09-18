Дуда: Россия всегда хотела власти над всей Центральной и Восточной Европой. Но свободная Польша, свободная Украина никогда на это не согласятся

Дуда: Россия хочет того же, что и в 1939-м и 1940 годах, когда действовала в союзе с нацистской Германией Фото: EPA

Дуда напомнил, что 1 сентября 1939 года началось вторжение Третьего рейха в Польшу, а спустя две недели – 17 сентября – на территорию его страны вошли войска СССР.

"Две тоталитарные империи заключили союз, планируя разделить между собой независимые страны Центральной Европы. Сфера влияния Германии должна была включать западную Польшу, Литву и Румынию, а советский контроль должен был распространяться на восточную Польшу, Латвию, Эстонию и Финляндию", – говорится в статье.

Затем Дуда перечислил преступления Третьего рейха в его стране. При этом он подчеркнул, что если действия Германии были по крайней мере морально осуждены всем свободным миром, то преступления коммунистической России остались безнаказанными и зачастую забытыми. Среди них Катынский расстрел (убиты 22 тыс. военнопленных) и депортация полумиллиона поляков в Сибирь.

Польский президент пишет, что независимость Польши и других стран Восточной и Центральной Европы, которую они обрели в конце 1980-х и начале 1990-х годов, "всегда была солью в глазах российских империалистов".

"Поэтому, только оправившись от шока потери сталинской сферы влияния, они начали пытаться восстановить империю. Мы помним нападение на Грузию в 2008 году. Мы помним многократное жестокое подавление освободительных движений в Беларуси и Украине. Наконец мы помним агрессивную политику России в отношении независимой Украины, вооруженную аннексию Крыма и Донбасса в 2014 году, а также полномасштабную геноцидную войну с суверенным украинским государством, которая продолжается с 24 февраля", – говорится в статье.

По словам Дуды, нет сомнения в том, что имперская Россия снова стремится к экспансии в другие государства.

"Она хочет того же, что и в 1939-м и 1940 годах, когда действовала в союзе с нацистской Германией, и в 1945–1991 годах, когда самостоятельно управляла нашими странами. Россия всегда хотела власти над всей Центральной и Восточной Европой. Но свободная Польша, свободная Украина и все остальные независимые государства нашего региона никогда на это не согласятся. Для наших народов это вопрос жизни и смерти, сохранения идентичности и выживания. Это вопрос нашего будущего, безопасности и процветания", – подытожил он.