Дуда поддержал взыскание с России компенсации за Вторую мировую войну

Дуда отметил, что Германия начала Вторую мировую войну, напав на Польшу. Позже к этой войне присоединилась Россия, поэтому Польша должна требовать репараций также и от РФ.
По словам Дуды, он не видит причин, почему бы Польше не заниматься этим вопросом. Он заявил, что о компенсации нужно говорить серьезно и "больше невозможно делать вид, что ничего не произошло".
Дуда подчеркнул, что Польша после войны во многих местах была успешно восстановлена, однако Варшава была полностью разрушена немцами. По его мнению, если сегодня кто-то скажет, что Польша создает конфликт, требуя репараций, то "пусть спросит немцев, почему они вызвали этот конфликт в 1939 году".
Кроме того, Дуда заявил, что Польша заслуживает компенсации, и он думает, что "Германия тоже осознает это".
27 октября 2018 года Анджей Дуда отмечал, что тема выплат немецкой стороной репараций Польше за убытки, понесенные в годы Второй мировой войны, "не закрыта".
25 января 2020 года лидер правящей в Польше партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский заявлял, что сомневается, что в ближайшем будущем Польше выплатят российские репарации за ущерб во Второй мировой войне.
14 сентября Сейм Польши призвал правительство Германии "безоговорочно" принять на себя политическую, историческую, юридическую и финансовую ответственность за все последствия Второй мировой войны в Польше.