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Дуда поддержал взыскание с России компенсации за Вторую мировую войну

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По словам Анджея Дуды, он не видит причин, почему бы Польше не заниматься вопросом репараций
По словам Анджея Дуды, он не видит причин, почему бы Польше не заниматься вопросом репараций
Фото: EPA

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что Польша должна требовать взыскания с России, как и с Германии, репараций за весь ущерб стране, нанесенный во время Второй мировой войны. Об этом он сказал в интервью польской газете Wprost.

Дуда отметил, что Германия начала Вторую мировую войну, напав на Польшу. Позже к этой войне присоединилась Россия, поэтому Польша должна требовать репараций также и от РФ.

По словам Дуды, он не видит причин, почему бы Польше не заниматься этим вопросом. Он заявил, что о компенсации нужно говорить серьезно и "больше невозможно делать вид, что ничего не произошло".

Дуда подчеркнул, что Польша после войны во многих местах была успешно восстановлена, однако Варшава была полностью разрушена немцами. По его мнению, если сегодня кто-то скажет, что Польша создает конфликт, требуя репараций, то "пусть спросит немцев, почему они вызвали этот конфликт в 1939 году".

Кроме того, Дуда заявил, что Польша заслуживает компенсации, и он думает, что "Германия тоже осознает это".

Контекст:

27 октября 2018 года Анджей Дуда отмечал, что тема выплат немецкой стороной репараций Польше за убытки, понесенные в годы Второй мировой войны, "не закрыта".

25 января 2020 года лидер правящей в Польше партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский заявлял, что сомневается, что в ближайшем будущем Польше выплатят российские репарации за ущерб во Второй мировой войне.

14 сентября Сейм Польши призвал правительство Германии "безоговорочно" принять на себя политическую, историческую, юридическую и финансовую ответственность за все последствия Второй мировой войны в Польше.

Теги: Россия, Германия, Польша, Вторая мировая война, Анджей Дуда, репарации, компенсация
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