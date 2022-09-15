Дуда поддержал взыскание с России компенсации за Вторую мировую войну

По словам Анджея Дуды, он не видит причин, почему бы Польше не заниматься вопросом репараций Фото: EPA

Дуда отметил, что Германия начала Вторую мировую войну, напав на Польшу. Позже к этой войне присоединилась Россия, поэтому Польша должна требовать репараций также и от РФ.

По словам Дуды, он не видит причин, почему бы Польше не заниматься этим вопросом. Он заявил, что о компенсации нужно говорить серьезно и "больше невозможно делать вид, что ничего не произошло".

Дуда подчеркнул, что Польша после войны во многих местах была успешно восстановлена, однако Варшава была полностью разрушена немцами. По его мнению, если сегодня кто-то скажет, что Польша создает конфликт, требуя репараций, то "пусть спросит немцев, почему они вызвали этот конфликт в 1939 году".

Кроме того, Дуда заявил, что Польша заслуживает компенсации, и он думает, что "Германия тоже осознает это".