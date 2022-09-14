"Может, и они нам помогут". Лукашенко показал, как рубит дрова, чтобы "Дуда и Моравецкий не замерзли". Видео

Лукашенко заявил, что беспокоится о Моравецком и Дуде (на фото) Фото: ЕРА

Где сняли ролик, не сообщается. Но авторы поста утверждают, что его снимали сегодня – Лукашенко, по их утверждению, провел утро "в беспокойстве о соседях".

"Крупнейший энергетический кризис уже называют апокалипсисом, и тут нашим соседям уж точно не до жиру", – заявляют белорусские пропагандисты, не упоминая, что Евросоюз еще до конца лета наполнил газом подземные хранилища до уровня 80%, досрочно выполнив план.

Лукашенко на видео рубит дрова вместе с белорусским бизнесменом Сергеем Тетериным. Между ними завязался диалог. Тетерин похвалил качество дров, а Лукашенко согласился.

"Не дадим, Семеныч, Европе замерзнуть, поможем нашим братьям. Может, и они нам помогут", – заявил он.

Собеседник самопровозглашенного президента Беларуси заявил, что тот "обо всех думает – о Европе и всей планете", а Лукашенко не стал возражать.

"Ну а как? Мы же центр Европы. Хвастаемся этим", – отреагировал он.

Тетерин отметил, что древесина ели "тягучая", а Лукашенко ответил, что "Европе не выбирать: елка, березка".

"Главное, чтобы тепло было. Надо подумать, Семеныч, как там, чтобы крестьяне, рабочие получили, а не богачи. И главное, чтобы в Польше [президент Анджей] Дуда и [премьер Матеуш] Моравецкий не замерзли. Может, одумаются", – добавил он.

Новость об этом распространило также белорусское государственное информагентство БЕЛТА. СМИ в заметке обратило внимание, как Лукашенко удалось "с одного удара" расколоть полено, а Тетерину, видимо, попался "не такой острый топор".

Белорусская медиплатформа REFORM.by назвала этот ролик юмористическим, отметив, что Лукашенко "окончательно перешел в амплуа комика". СМИ предположило, что на запись такого видео Лукашенко могли "вдохновить" военные успехи Украины, санкции, которые "не работают", или приближающаяся дата амнистии.

"Тон юмористической миниатюры был скорее примирительный. Можно даже сказать, что Лукашенко предложил западным политикам, в первую очередь польским, дружить", – отметили авторы заметки.