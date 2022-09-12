Резников: Аншлюс Беларуси фактически состоялся

Резников считает, что Путин может заставить Лукашенко вступить в войну Фото: ЕРА

По его словам, у белорусов "нет пылкого желания воевать в Украине", и это считывается руководством Беларуси.

"У меня есть надежда, что белорусский народ не является врагом Украины, не воспринимает Украину враждебно, как российский народ, который преимущественно под влиянием пропаганды верит в успех "спецоперации", — сказал Резников.

Также он напомнил, что накануне полномасштабного вторжения РФ министр обороны Беларуси Виктор Хренин обещал Резникову, что с территории РБ не будет вторжения в Украину.

"Он давал слово офицера, и, по сути, его предал", — сказал Резников.