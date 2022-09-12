Резников: Аншлюс Беларуси фактически состоялся

По его словам, у белорусов "нет пылкого желания воевать в Украине", и это считывается руководством Беларуси.
"У меня есть надежда, что белорусский народ не является врагом Украины, не воспринимает Украину враждебно, как российский народ, который преимущественно под влиянием пропаганды верит в успех "спецоперации", — сказал Резников.
Также он напомнил, что накануне полномасштабного вторжения РФ министр обороны Беларуси Виктор Хренин обещал Резникову, что с территории РБ не будет вторжения в Украину.
"Он давал слово офицера, и, по сути, его предал", — сказал Резников.
Российские войска с 24 февраля заходили в Украину в том числе из Беларуси, хотя за несколько дней до начала полномасштабного вторжения РФ министр обороны Беларуси заверял украинского коллегу, что угроз Украине со стороны Беларуси нет.
Северные области Украины были освобождены от россиян в начале апреля, после чего оккупанты отошли в том числе в Беларусь и были переброшены на Донбасс.
С территории Беларуси Россия периодически запускает по украинским объектам ракеты, также были случаи взлета с белорусских аэродромов самолетов, обстреливавших Украину. 25 июня россияне впервые нанесли авиационный удар по Украине из воздушного пространства Беларуси с дальних бомбардировщиков Ту-22, сообщали в ВСУ.
В Беларуси с 8-го по 14 сентября пройдут командно-штабные учения совместно с Россией и другими странами Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).
Утром 8 сентября в минобороны Беларуси заявили, что в стране стартовали военные учения по отработке боевых действий для "освобождения территории, временно захваченной противником".