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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Резников: Аншлюс Беларуси фактически состоялся

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Резников считает, что Путин может заставить Лукашенко вступить в войну
Резников считает, что Путин может заставить Лукашенко вступить в войну
Фото: ЕРА

Президент России Владимир Путин может заставить белорусов вступить в войну против Украины, поскольку "аншлюс Беларуси фактически состоялся". Такую мысль в интервью "РБК-Украина", которое вышло 10 сентября, высказал министр обороны Украины Алексей Резников.

По его словам, у белорусов "нет пылкого желания воевать в Украине", и это считывается руководством Беларуси.

"У меня есть надежда, что белорусский народ не является врагом Украины, не воспринимает Украину враждебно, как российский народ, который преимущественно под влиянием пропаганды верит в успех "спецоперации", — сказал Резников.

Также он напомнил, что накануне полномасштабного вторжения РФ министр обороны Беларуси Виктор Хренин обещал Резникову, что с территории РБ не будет вторжения в Украину.

"Он давал слово офицера, и, по сути, его предал", — сказал Резников.

Контекст:

Российские войска с 24 февраля заходили в Украину в том числе из Беларуси, хотя за несколько дней до начала полномасштабного вторжения РФ министр обороны Беларуси заверял украинского коллегу, что угроз Украине со стороны Беларуси нет.

Северные области Украины были освобождены от россиян в начале апреля, после чего оккупанты отошли в том числе в Беларусь и были переброшены на Донбасс.

С территории Беларуси Россия периодически запускает по украинским объектам ракеты, также были случаи взлета с белорусских аэродромов самолетов, обстреливавших Украину. 25 июня россияне впервые нанесли авиационный удар по Украине из воздушного пространства Беларуси с дальних бомбардировщиков Ту-22, сообщали в ВСУ.

В Беларуси с 8-го по 14 сентября пройдут командно-штабные учения совместно с Россией и другими странами Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Утром 8 сентября в минобороны Беларуси заявили, что в стране стартовали военные учения по отработке боевых действий для "освобождения территории, временно захваченной противником".

Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, Беларусь, Александр Лукашенко, война, военные, оборона, военные учения, Алексей Резников, вторжение, война России против Украины
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