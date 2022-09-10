Резников заявил, что не видит других вариантов окончания войны, кроме капитуляции России

Резников: Мы не можем сдаться, ни в коем случае, ни в каком виде Фото: EPA

На вопрос журналистов, чем закончится война, он ответил: "Победой Украины".

Министр подчеркнул, что при любом акте капитуляции, который Украина примет от России, со временем военных преступников ждут трибунал и свой "Нюрнберг", как бы он ни назывался. При этом он отметили, что "как продать" в современном мире будущую капитуляцию России, будут думать за столом переговоров партнеры Украины, чтобы "сохранить лицо Кремля".

"Других вариантов, кроме капитуляции России, вы не видите?" – спросил интервьюер.

"Меня можно назвать "упоротым", но я просто реалист. Я не вижу другой реальности после Бучи, Гостомеля, Мариуполя, жертв, которые мы с вами понесли и не испугались, не сдались, не пошли коллаборантами встречать этих сволочей – я не вижу другого варианта", – сказал Резников.

Единственным вариантом окончания войны он видит восстановление Украины в международно признанных границах 1991 года, с Крымом, Донецком и Луганском.

"Модель, переходный период – все это детали. Но реально финализация этого всего – это полное восстановление суверенитета и территориальной целостности, другое не воспримет украинское общество... А наш президент чувствует пульс общества, и он сам сегодня эмоционально пережил столько всего, с первого дня, и я себе не могу даже представить другого сценария. Мы не можем сдаться, ни в коем случае, ни в каком виде", – подчеркнул Резников.

Он отметил, что окончание войны не означает восстановление отношений с Россией.

"Мы не верим россиянам и не будем им верить, кто бы ни возглавлял Кремль завтра. Поэтому единственная вещь, которая может сбалансировать эту безнадежность (а это на поколение, наши с вами правнуки будут помнить, кто такие россияне, и не будут им верить), – это архитектура безопасности, гарантированная серьезными партнерами: Великобритания, США, страны Евросоюза, Турция. Система безопасности архитектуры, в которую мы с вами поверим, в отличие от Будапештского меморандума", – сказал Резников.

Война России против Украины. Главное (обновляется)