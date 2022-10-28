Беларусь за семь месяцев передала России более 65 тыс. тонн боеприпасов и 94 танка – "Беларускі Гаюн"

Больше всего боеприпасов вывезли в апреле, отметили активисты Фото: Беларускі Гаюн | Belarusian Hajun project / Telegrаm

Ссылаясь на сообщество железнодорожников Беларуси, активисты написали, что "за семь месяцев режим [находящегося при власти в Беларуси с 1994 года Александра] Лукашенко передал РФ более 65 тыс. тонн боеприпасов", или 1940 вагонов.

"Максимум был вывезен в апреле 2022 года – 22 534 тонны (689 вагонов) за месяц. Тогда ВС РФ вывозили свои же боеприпасы из Ельска, Козенок, Речицы, Хойников и Калинковичей. Потом был небольшой спад, и с июля темпы вывоза вновь пошли вверх", – отметил "Беларускі Гаюн".

По данным мониторинговой группы, "помимо боеприпасов, режим Лукашенко передает РФ также танки и другую технику".

"Только за последние несколько недель было передано минимум 94 танка Т-72А и 36–44 [грузовых автомобилей] "Урал", – сказано в посте.