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Беларусь за семь месяцев передала России более 65 тыс. тонн боеприпасов и 94 танка – "Беларускі Гаюн"

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Больше всего боеприпасов вывезли в апреле, отметили активисты
Больше всего боеприпасов вывезли в апреле, отметили активисты
Фото: Беларускі Гаюн | Belarusian Hajun project / Telegrаm

По данным мониторинговой группы "Беларускі Гаюн", опубликованным 28 октября в Telegram, Беларусь массово снабжает российскую армию боеприпасами и боевой техникой.

Ссылаясь на сообщество железнодорожников Беларуси, активисты написали, что "за семь месяцев режим [находящегося при власти в Беларуси с 1994 года Александра] Лукашенко передал РФ более 65 тыс. тонн боеприпасов", или 1940 вагонов.

"Максимум был вывезен в апреле 2022 года – 22 534 тонны (689 вагонов) за месяц. Тогда ВС РФ вывозили свои же боеприпасы из Ельска, Козенок, Речицы, Хойников и Калинковичей. Потом был небольшой спад, и с июля темпы вывоза вновь пошли вверх", – отметил "Беларускі Гаюн".

По данным мониторинговой группы, "помимо боеприпасов, режим Лукашенко передает РФ также танки и другую технику".

"Только за последние несколько недель было передано минимум 94 танка Т-72А и 36–44 [грузовых автомобилей] "Урал", – сказано в посте.

Контекст:

24 февраля Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, в том числе из Беларуси, хотя за несколько дней до этого министр обороны Беларуси заверял украинского коллегу, что угроз Украине со стороны Беларуси нет. В начале апреля северные регионы Украины были освобождены от российских оккупантов. После этого с территории Беларуси оккупанты запускали по украинским объектам ракеты и дроны-камикадзе.

Совету нацбезопасности и обороны Украины известно, что президент РФ Владимир Путин ежедневно оказывает давление на Лукашенко, чтобы тот начал вооруженную агрессию против Украины со стороны Беларуси.

4 октября Лукашенко прямо признал, что Беларусь принимает участие в войне России против Украины. 10 октября он заявил, что договорился с Путиным о развертывании "совместной региональной группировки войск" из-за якобы высокого уровня угроз "на западных границах Союзного государства". Развертывание, по словам Лукашенко, началось 8 октября. Помощник министра обороны Беларуси по международному военному сотрудничеству Валерий Ревенко заявил, что в страну прибудет около 9 тыс. российских военных.

11 октября Лукашенко объявил в Беларуси проверку боеготовности вооруженных сил. По данным белорусского издания "Наша Ніва", под прикрытием этой проверки будет проводиться скрытая мобилизация.

По данным американского Института исследования войны (ISW) на 20 октября, вероятность наступления оккупантов с территории Беларуси остается низкой.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, Беларусь, автомобили, военные, танки, железная дорога, боеприпасы
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