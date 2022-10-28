Белорусский оппозиционер Латушко: Для Украины важно, чтобы балкон в виде Беларуси был свободным и не пророссийским. Это в перспективе гарантирует безопасного соседа

Латушко объяснил, почему для Украины важно, что происходит в Беларуси Фото: Pavel Latushka / Facebook

"Можно искать много инструментов для поддержки Украины, а в перспективе – и поддержки Беларуси. Мы же понимаем, что стратегически для Украины важно, чтобы вот эта часть Европы, этот (не хочу называть этим словом, но назову) балкон в виде Беларуси – чтобы он был демократическим, свободным и не пророссийским, а пробелорусским и проевропейским", – сказал он.

По словам Латушко, это гарантирует в стратегической перспективе для Украины понятного, открытого и безопасного соседа.

"Иначе Украине придется постоянно вкладывать огромные ресурсы, чтобы обеспечить свою безопасность с севера. Я думаю, что это отвечает нашим общим интересам", – отметил оппозиционер.

Латушко добавил, что на данный момент независимой Беларуси не существует, а есть Белорусская республика в составе СССР.

"Мечта России – чтобы этот СССР возродился. Пока они имеют Беларусь, такие отрезанные куски, как Абхазия, Осетия, Приднестровье. Это то, что может использовать Россия. Но если мы говорим с точки зрения международного права, это только Беларусь, которая голосует под копирку, как голосует Российская Федерация. Конечно, все это выглядит очень печально и абсурдно", – сказал он.

Латушко: Путин мечтал съесть Украину в качестве главного блюда, а Беларусь – получить на десерт. Похоже, он может начать с десерта. Читайте полную версию интервью