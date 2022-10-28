Белорусский оппозиционер Латушко: Для Украины важно, чтобы балкон в виде Беларуси был свободным и не пророссийским. Это в перспективе гарантирует безопасного соседа

"Можно искать много инструментов для поддержки Украины, а в перспективе – и поддержки Беларуси. Мы же понимаем, что стратегически для Украины важно, чтобы вот эта часть Европы, этот (не хочу называть этим словом, но назову) балкон в виде Беларуси – чтобы он был демократическим, свободным и не пророссийским, а пробелорусским и проевропейским", – сказал он.
По словам Латушко, это гарантирует в стратегической перспективе для Украины понятного, открытого и безопасного соседа.
"Иначе Украине придется постоянно вкладывать огромные ресурсы, чтобы обеспечить свою безопасность с севера. Я думаю, что это отвечает нашим общим интересам", – отметил оппозиционер.
Латушко добавил, что на данный момент независимой Беларуси не существует, а есть Белорусская республика в составе СССР.
"Мечта России – чтобы этот СССР возродился. Пока они имеют Беларусь, такие отрезанные куски, как Абхазия, Осетия, Приднестровье. Это то, что может использовать Россия. Но если мы говорим с точки зрения международного права, это только Беларусь, которая голосует под копирку, как голосует Российская Федерация. Конечно, все это выглядит очень печально и абсурдно", – сказал он.
Латушко: Путин мечтал съесть Украину в качестве главного блюда, а Беларусь – получить на десерт. Похоже, он может начать с десерта. Читайте полную версию интервью
24 февраля Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, в том числе из Беларуси, хотя за несколько дней до этого министр обороны Беларуси заверял украинского коллегу, что угроз Украине со стороны Беларуси нет. Также с территории Беларуси оккупанты запускали по украинским объектам ракеты и дроны-камикадзе.
Совету нацбезопасности и обороны Украины известно, что президент РФ Владимир Путин ежедневно оказывает давление на Лукашенко, чтобы тот начал вооруженную агрессию против Украины со стороны Беларуси.
4 октября Лукашенко прямо признал, что Беларусь принимает участие в войне России против Украины.
10 октября он заявил, что договорился с Путиным о развертывании "совместной региональной группировки войск" из-за якобы высокого уровня угроз "на западных границах Союзного государства". Помощник министра обороны Беларуси по международному военному сотрудничеству Валерий Ревенко заявил, что в страну прибудет около 9 тыс. российских военных.
11 октября Лукашенко объявил в Беларуси проверку боеготовности вооруженных сил. По данным белорусского издания "Наша Ніва", под прикрытием этой проверки будет проводиться скрытая мобилизация.
По данным американского Института исследования войны (ISW) на 20 октября, вероятность наступления оккупантов с территории Беларуси остается низкой.