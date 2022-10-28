ГОРДОН
 
 
МИР ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Белорусский оппозиционер Латушко: Для Украины важно, чтобы балкон в виде Беларуси был свободным и не пророссийским. Это в перспективе гарантирует безопасного соседа

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Латушко объяснил, почему для Украины важно, что происходит в Беларуси
Латушко объяснил, почему для Украины важно, что происходит в Беларуси
Фото: Pavel Latushka / Facebook

Украине необходимо, чтобы Беларусь стала демократической и свободной. Об этом в интервью изданию "ГОРДОН" заявил проживающий в Польше белорусский оппозиционер, экс-посол в Польше, Португалии, Франции и Испании Павел Латушко.

"Можно искать много инструментов для поддержки Украины, а в перспективе – и поддержки Беларуси. Мы же понимаем, что стратегически для Украины важно, чтобы вот эта часть Европы, этот (не хочу называть этим словом, но назову) балкон в виде Беларуси – чтобы он был демократическим, свободным и не пророссийским, а пробелорусским и проевропейским", – сказал он.

По словам Латушко, это гарантирует в стратегической перспективе для Украины понятного, открытого и безопасного соседа.

"Иначе Украине придется постоянно вкладывать огромные ресурсы, чтобы обеспечить свою безопасность с севера. Я думаю, что это отвечает нашим общим интересам", – отметил оппозиционер.

Латушко добавил, что на данный момент независимой Беларуси не существует, а есть Белорусская республика в составе СССР.

"Мечта России – чтобы этот СССР возродился. Пока они имеют Беларусь, такие отрезанные куски, как Абхазия, Осетия, Приднестровье. Это то, что может использовать Россия. Но если мы говорим с точки зрения международного права, это только Беларусь, которая голосует под копирку, как голосует Российская Федерация. Конечно, все это выглядит очень печально и абсурдно", – сказал он.

Латушко: Путин мечтал съесть Украину в качестве главного блюда, а Беларусь – получить на десерт. Похоже, он может начать с десерта. Читайте полную версию интервью

Контекст:

24 февраля Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, в том числе из Беларуси, хотя за несколько дней до этого министр обороны Беларуси заверял украинского коллегу, что угроз Украине со стороны Беларуси нет. Также с территории Беларуси оккупанты запускали по украинским объектам ракеты и дроны-камикадзе.

Совету нацбезопасности и обороны Украины известно, что президент РФ Владимир Путин ежедневно оказывает давление на Лукашенко, чтобы тот начал вооруженную агрессию против Украины со стороны Беларуси.

4 октября Лукашенко прямо признал, что Беларусь принимает участие в войне России против Украины.

10 октября он заявил, что договорился с Путиным о развертывании "совместной региональной группировки войск" из-за якобы высокого уровня угроз "на западных границах Союзного государства". Помощник министра обороны Беларуси по международному военному сотрудничеству Валерий Ревенко заявил, что в страну прибудет около 9 тыс. российских военных.

11 октября Лукашенко объявил в Беларуси проверку боеготовности вооруженных сил. По данным белорусского издания "Наша Ніва", под прикрытием этой проверки будет проводиться скрытая мобилизация.

По данным американского Института исследования войны (ISW) на 20 октября, вероятность наступления оккупантов с территории Беларуси остается низкой.

Теги: Украина, Беларусь, Европа, безопасность, Павел Латушко
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Это история украинской семьи в деревне, оккупированной российскими солдатами". Роднянский в США снимет фильм о нападении РФ на Украину
"Это история украинской семьи в деревне, оккупированной российскими солдатами". Роднянский в США снимет фильм о нападении РФ на Украину
Жена Тигипко, мать троих детей, снялась в корсете, имитирующем тело без одежды
Жена Тигипко, мать троих детей, снялась в корсете, имитирующем тело без одежды
Звезду фильма "Девятая рота" признали виновным в "дискредитации" армии РФ
Звезду фильма "Девятая рота" признали виновным в "дискредитации" армии РФ
20-летняя Иващенко похвасталась фигурой в купальнике
20-летняя Иващенко похвасталась фигурой в купальнике
Кэти Перри отреагировала на конфуз со "сломанным" глазом
Кэти Перри отреагировала на конфуз со "сломанным" глазом
Арестович о последнем выступлении Путина: Мертвые хоронят своих мертвецов. Придет очередь, и похоронят самих себя
Арестович о последнем выступлении Путина: Мертвые хоронят своих мертвецов. Придет очередь, и похоронят самих себя
  Рианна после шестилетней паузы презентовала новую песню. Она стала саундтреком к фильму "Черная Пантера: Ваканда навсегда". Видео
  Рианна после шестилетней паузы презентовала новую песню. Она стала саундтреком к фильму "Черная Пантера: Ваканда навсегда". Видео
40-летний Яма, переехавший в США, в тренировочном зале заявил, что работает на победу
40-летний Яма, переехавший в США, в тренировочном зале заявил, что работает на победу
"Губки для поцелуев". Бех-Романчук с ярким макияжем восхитила новым образом
"Губки для поцелуев". Бех-Романчук с ярким макияжем восхитила новым образом
"Ани Лорак упустила свое счастье". Налчаджиоглу перед камерой потрогал бюст своей новой избранницы
"Ани Лорак упустила свое счастье". Налчаджиоглу перед камерой потрогал бюст своей новой избранницы
Проживающая в Монако Свитолина показала прогулку с новорожденной дочерью
Проживающая в Монако Свитолина показала прогулку с новорожденной дочерью
Боржемская рассказала, почему не увезла детей в Европу
Боржемская рассказала, почему не увезла детей в Европу
"Три дня без алкоголя". Полякова рассказала, что чувствует
"Три дня без алкоголя". Полякова рассказала, что чувствует
"Ножки супер", "Такая уж красавица". Тина Кароль снялась в полный рост в декольтированном платье с перьями
"Ножки супер", "Такая уж красавица". Тина Кароль снялась в полный рост в декольтированном платье с перьями
Чмерковский показал, как умеет лежать на гвоздях
Чмерковский показал, как умеет лежать на гвоздях
"Так обнять главкома мечтала бы каждая женщина в Украине". Сичкарь рассказала о встрече с Залужным и показала селфи в обнимку c ним
"Так обнять главкома мечтала бы каждая женщина в Украине". Сичкарь рассказала о встрече с Залужным и показала селфи в обнимку c ним
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Получилось обосраться", "Можете больше не гадать насчет болезни плешивого". В сети высмеяли Путина после слов об отношениях РФ с Западом (638272)
2
"Меган Фокс нервно курит". 33-летняя Мишина снялась в ультрамини и ботфортах на полу (134355)
3
Разработчики заявили, что из-за голоса Арестовича пользователи начали удалять приложение "Воздушная тревога" (104572)
4
Яковина о побеге Собчак: Эта история гораздо проще. Спектакль устроили по ее просьбе, чтобы выглядело так, будто за ней охотится лично Путин (85674)
5
38-летний Остапчук после двух лет брака развелся со второй женой – СМИ (63659)
6
"Ну, а как больно ударить?" Кондратюк прокомментировал санкции СНБО против Ани Лорак, Повалий, Тодоренко (43946)
7
"Горячая, красивая и сексуальная". В сети показали, как Рианна в откровенных трусах станцевала тверк (39466)
8
Дорофеева показала Кацурина в своей постели (32284)
 
 
 
 