Российские офицеры под видом тренировок оценивают готовность белорусских воинских частей к приведению в боевую готовность – Генштаб ВСУ

В Генштабе ВСУ заявили 20 октября, что угроза возобновления наступления России со стороны Беларуси растет Фото: Министерство обороны Республики Беларусь / Facebook

Об этом 27 октября на брифинге, который транслировало в YouTube Военное телевидение Украины, сообщил замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов.

"По имеющейся информации, офицеры Вооруженных сил РФ принимают участие в оценке готовности воинских частей Гродненской, Брестской и Гомельской областей Республики Беларусь. В целом, спланировано оценить готовность западного региона к приведению в боевую готовность под видом тренировок, – сказал Громов.

Он добавил, "скрытые мероприятия военного характера, как перемещение личного состава, вооружения и военной техники, военные маневры, восстановление или обустройство новых объектов военной инфраструктуры сочетаются с публичными сигналами власти Республики Беларусь об отсутствии намерений нападать на Украину".

"Но постоянные встречи военно-политического руководства Беларуси с представителями трудовых коллективов формируют образ врага с необходимостью проведения упреждающих действий против Украины и НАТО", – отметил Громов.

21 октября ВСУ обнародовали видеообращение к белорусскому народу и личному составу армии Беларуси с призывом не втягиваться в "грязную войну" РФ против Украины.

В минобороны Беларуси опубликовали ответ на обращение "коллег из ВСУ". На видео военные подчеркнули, что войны "не хотят", но "на провокации ответят без промедления".

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