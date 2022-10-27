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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Российские офицеры под видом тренировок оценивают готовность белорусских воинских частей к приведению в боевую готовность – Генштаб ВСУ

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В Генштабе ВСУ заявили 20 октября, что угроза возобновления наступления России со стороны Беларуси растет
В Генштабе ВСУ заявили 20 октября, что угроза возобновления наступления России со стороны Беларуси растет
Фото: Министерство обороны Республики Беларусь / Facebook

Деятельность российских и белорусских Вооруженных сил и силовых структур указывает на системную подготовку к эскалации.

Об этом 27 октября на брифинге, который транслировало в YouTube Военное телевидение Украины, сообщил замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов.

"По имеющейся информации, офицеры Вооруженных сил РФ принимают участие в оценке готовности воинских частей Гродненской, Брестской и Гомельской областей Республики Беларусь. В целом, спланировано оценить готовность западного региона к приведению в боевую готовность под видом тренировок, – сказал Громов.

Он добавил, "скрытые мероприятия военного характера, как перемещение личного состава, вооружения и военной техники, военные маневры, восстановление или обустройство новых объектов военной инфраструктуры сочетаются с публичными сигналами власти Республики Беларусь об отсутствии намерений нападать на Украину".

"Но постоянные встречи военно-политического руководства Беларуси с представителями трудовых коллективов формируют образ врага с необходимостью проведения упреждающих действий против Украины и НАТО", – отметил Громов.

21 октября ВСУ обнародовали видеообращение к белорусскому народу и личному составу армии Беларуси с призывом не втягиваться в "грязную войну" РФ против Украины.

В минобороны Беларуси опубликовали ответ на обращение "коллег из ВСУ". На видео военные подчеркнули, что войны "не хотят", но "на провокации ответят без промедления".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

24 февраля Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, в том числе из Беларуси, хотя за несколько дней до этого министр обороны Беларуси заверял украинского коллегу, что угроз Украине со стороны Беларуси нет. В начале апреля северные регионы Украины были освобождены от российских оккупантов. После этого с территории Беларуси оккупанты запускали по украинским объектам ракеты.

Совету нацбезопасности и обороны Украины известно, что президент РФ Владимир Путин ежедневно оказывает давление на считающего себя президентом белорусского государства Александра Лукашенко, чтобы тот начал вооруженную агрессию против Украины со стороны Беларуси.

4 октября Лукашенко прямо признал, что Беларусь принимает участие в войне России против Украины. 10 октября он заявил, что договорился с Путиным о развертывании "совместной региональной группировки войск" из-за якобы высокого уровня угроз "на западных границах Союзного государства". Развертывание, по словам Лукашенко, началось 8 октября. Помощник министра обороны Беларуси по международному военному сотрудничеству Валерий Ревенко заявил, что в РБ прибудет около 9 тыс. российских военных.

11 октября Лукашенко объявил в Беларуси проверку боеготовности вооруженных сил. По данным белорусского издания "Наша Ніва", под прикрытием этой проверки будет проводиться скрытая мобилизация.

В Генштабе ВСУ заявили 20 октября, что угроза возобновления наступления России со стороны Беларуси растет.

Теги: Россия, Украина, НАТО, Беларусь, Генштаб ВСУ, военные, Гродно, мобилизация, агрессия, нападение, угрозы, наступление, война России против Украины, Гомель, проверки, брифинг, Брест, Алексей Громов
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