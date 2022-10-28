Белорусский оппозиционер Латушко: Скорейшее освобождение Украины создает возможность изменения ситуации внутри Беларуси

"Мы находимся в состоянии частичной оккупации. Если появится вновь крупный контингент российских вооруженных сил в Беларуси, это подтвердит статус оккупированной территории. [...] То есть повторное вхождение крупной группировки российских войск подчеркивает, что мы находимся в состоянии оккупации. Вопрос, когда произойдет аннексия и в какой форме это будет осуществлено", – сказал он.

Оппозиционер предполагает, что есть несколько сценариев, которые "разработаны в России".

"Очень важно для демократических сил Беларуси, для правительства, которое мы создали, выработать механизмы противодействия этому как внутри страны, так и за ее пределами, используя наше партнерство с другими государствами. Для нас очень важна и позиция Украины. Мы не просим у Украины помощи в этой ситуации. Даже сам факт коммуникации кабинета с официальным Киевом дает мотивационный ресурс для белорусов больше помогать Украине и бороться против режима Лукашенко", – объяснил он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Латушко подчеркнул, что для белорусской оппозиции "стратегический выбор ясен".

"Мы выступаем за скорейшее освобождение Украины, за победу Украины, за возвращение ей всех оккупированных территорий. И это, безусловно, создает для нас возможность изменения ситуации внутри Беларуси. Мы будем максимально стараться помочь Украине, понимая, что и Украина, наверное, протянет нам руку помощи, когда будет такая возможность и необходимость для белорусского общества. Сегодня мы готовы больше вкладывать в победу Украины, понимая, что победа Украины – это наша победа в будущем", – заявил он.

Латушко: Путин мечтал съесть Украину в качестве главного блюда, а Беларусь – получить на десерт. Похоже, он может начать с десерта. Читайте полную версию интервью