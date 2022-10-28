Белорусский оппозиционер Латушко: Скорейшее освобождение Украины создает возможность изменения ситуации внутри Беларуси

"Мы находимся в состоянии частичной оккупации. Если появится вновь крупный контингент российских вооруженных сил в Беларуси, это подтвердит статус оккупированной территории. [...] То есть повторное вхождение крупной группировки российских войск подчеркивает, что мы находимся в состоянии оккупации. Вопрос, когда произойдет аннексия и в какой форме это будет осуществлено", – сказал он.
Оппозиционер предполагает, что есть несколько сценариев, которые "разработаны в России".
"Очень важно для демократических сил Беларуси, для правительства, которое мы создали, выработать механизмы противодействия этому как внутри страны, так и за ее пределами, используя наше партнерство с другими государствами. Для нас очень важна и позиция Украины. Мы не просим у Украины помощи в этой ситуации. Даже сам факт коммуникации кабинета с официальным Киевом дает мотивационный ресурс для белорусов больше помогать Украине и бороться против режима Лукашенко", – объяснил он.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Латушко подчеркнул, что для белорусской оппозиции "стратегический выбор ясен".
"Мы выступаем за скорейшее освобождение Украины, за победу Украины, за возвращение ей всех оккупированных территорий. И это, безусловно, создает для нас возможность изменения ситуации внутри Беларуси. Мы будем максимально стараться помочь Украине, понимая, что и Украина, наверное, протянет нам руку помощи, когда будет такая возможность и необходимость для белорусского общества. Сегодня мы готовы больше вкладывать в победу Украины, понимая, что победа Украины – это наша победа в будущем", – заявил он.
Латушко: Путин мечтал съесть Украину в качестве главного блюда, а Беларусь – получить на десерт. Похоже, он может начать с десерта. Читайте полную версию интервью
24 февраля Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, в том числе из Беларуси, хотя за несколько дней до этого министр обороны Беларуси заверял украинского коллегу, что угроз Украине со стороны Беларуси нет. В начале апреля северные регионы Украины были освобождены от российских оккупантов. После этого с территории Беларуси оккупанты запускали по украинским объектам ракеты и дроны-камикадзе.
Совету нацбезопасности и обороны Украины известно, что президент РФ Владимир Путин ежедневно оказывает давление на Лукашенко, чтобы тот начал вооруженную агрессию против Украины со стороны Беларуси.
4 октября Лукашенко прямо признал, что Беларусь принимает участие в войне России против Украины. 10 октября он заявил, что договорился с Путиным о развертывании "совместной региональной группировки войск" из-за якобы высокого уровня угроз "на западных границах Союзного государства". Развертывание, по словам Лукашенко, началось 8 октября. Помощник министра обороны Беларуси по международному военному сотрудничеству Валерий Ревенко заявил, что в страну прибудет около 9 тыс. российских военных.
11 октября Лукашенко объявил в Беларуси проверку боеготовности вооруженных сил. По данным белорусского издания "Наша Ніва", под прикрытием этой проверки будет проводиться скрытая мобилизация.
По данным американского Института исследования войны (ISW) на 20 октября, вероятность наступления оккупантов с территории Беларуси остается низкой.