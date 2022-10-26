Из-за вторжения в Украину. Послов России и Беларуси не будет на церемонии вручения Нобелевской премии

В комитете отметили, что приняли такое решение из-за полномасштабного вторжения России в Украину.

"Нобелевская премия основана на уважении к науке, культуре, гуманизму и интернационализму. Это уважение также является основой достижений, которые отмечаются и подчеркиваются, когда лауреаты Нобелевской премии и гости со всего мира приглашаются на церемонию вручения Нобелевской премии и банкет 10 декабря", – говорится в сообщении.

Дополнительную информацию о программе церемонии вручения Нобелевской премии сообщат в начале Нобелевской недели.

Контекст:

Нобелевская неделя началась в Стокгольме (Швеция) 3 октября и продлилась до 10 октября. Нобелевский комитет объявил лауреатов премии в области медицины и физиологии, физики, химии и литературы, а также экономики.

Выбор лауреатов премии мира спровоцировал скандал: комитет решил наградить представителей Украины, России и Беларуси: украинскую правозащитную организацию "Центр гражданских свобод", российское правозащитное сообществе "Мемориал" и белорусского правозащитника, председателя правозащитного центра "Весна" Алеся Беляцкого. Такое решение вызвало поток возмущений.