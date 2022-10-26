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Из-за вторжения в Украину. Послов России и Беларуси не будет на церемонии вручения Нобелевской премии

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В комитете отметили, что Нобелевская премия основана на уважении к науке, культуре, гуманизму и интернационализму
В комитете отметили, что Нобелевская премия основана на уважении к науке, культуре, гуманизму и интернационализму
Фото: depositphotos.com

Нобелевский комитет решил не приглашать послов России и Беларуси на церемонию вручения Нобелевской премии в Стокгольме. Об этом говорится в заявлении комитета 25 октября.

В комитете отметили, что приняли такое решение из-за полномасштабного вторжения России в Украину.

"Нобелевская премия основана на уважении к науке, культуре, гуманизму и интернационализму. Это уважение также является основой достижений, которые отмечаются и подчеркиваются, когда лауреаты Нобелевской премии и гости со всего мира приглашаются на церемонию вручения Нобелевской премии и банкет 10 декабря",  говорится в сообщении.

Дополнительную информацию о программе церемонии вручения Нобелевской премии сообщат в начале Нобелевской недели.

Контекст:

Нобелевская неделя началась в Стокгольме (Швеция) 3 октября и продлилась до 10 октября. Нобелевский комитет объявил лауреатов премии в области медицины и физиологиифизикихимии и литературы, а также экономики.

Выбор лауреатов премии мира спровоцировал скандал: комитет решил наградить представителей Украины, России и Беларуси: украинскую правозащитную организацию "Центр гражданских свобод", российское правозащитное сообществе "Мемориал" и белорусского правозащитника, председателя правозащитного центра "Весна" Алеся Беляцкого. Такое решение вызвало поток возмущений.

Теги: Россия, Украина, Беларусь, Нобелевская премия, война, премия, вторжение, комитет, Нобелевский комитет, война России против Украины, церемония
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