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Нобелевскую премию по экономике получили трое американцев за исследование о банках

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Один из лауреатов премии Дуглас Даймонд
Один из лауреатов премии Дуглас Даймонд
Фото: The Nobel Prize / Twitter

Премию Шведского национального банка по экономическим наукам памяти Альфреда Нобеля за 2022 год получили американцы Бен Бернанке, Дуглас Даймонд и Филип Дибвиг "за исследование банков и финансовых кризисов". Об этом сообщается на сайте Нобелевской премии 10 октября.

В сообщении говорится, что лауреаты премии значительно улучшили понимание роли банков в экономике, особенно во время финансовых кризисов. Важный вывод их исследования заключается в том, почему жизненно важно избегать краха банков.

Бернанке, Даймонд и Дибвиг в начале 1980-х годов заложили основу для современных исследований о том, как сделать банки менее уязвимыми во время кризисов и как крах банков усугубляет финансовые кризисы, отмечают в Нобелевском комитете.

"Чтобы экономика функционировала, сбережения должны быть направлены на инвестиции. Однако здесь возникает конфликт: вкладчики хотят иметь мгновенный доступ к своим деньгам в случае непредвиденных расходов, в то время как предприятия и домовладельцы должны знать, что их не заставят досрочно погашать кредиты. В своей теории Даймонд и Дибвиг показывают, как банки предлагают оптимальное решение этой проблемы. Выступая в качестве посредников, принимающих депозиты от многих вкладчиков, банки могут позволить вкладчикам получить доступ к своим деньгам, когда они того пожелают, а также предлагать заемщикам долгосрочные кредиты", – говорится в сообщении.

Анализ экспертов показал, как сочетание этих двух видов деятельности делает банки уязвимыми для слухов об их скором крахе. Если большое количество вкладчиков одновременно решит забрать свои деньги из банка, это может обрушить финансовое учреждение. Но эту динамику можно предотвратить, если правительство обеспечит страхование депозитов и выступит в качестве кредитора последней инстанции для банков, говорится в исследовании.

Даймонд показал, что, являясь посредниками между многими вкладчиками и заемщиками, банки лучше подходят для оценки кредитоспособности заемщиков и обеспечения того, чтобы ссуды использовались для выгодных инвестиций.

Бернанке проанализировал Великую депрессию 1930-х годов и показал, как набеги на банки стали решающим фактором в том, что кризис стал таким глубоким и затяжным. Когда банки рухнули, ценная информация о заемщиках была утеряна и ее нельзя было быстро восстановить. Таким образом, способность общества направлять сбережения в продуктивные инвестиции резко уменьшилась.

Контекст:

Нобелевская неделя началась в Стокгольме (Швеция) 3 октября и продлится до 10 октября.

Нобелевский комитет уже объявил лауреатов премии в области медицины и физиологиифизикихимии и литературы.

Выбор лауреатов премии мира спровоцировал скандал: комитет решил наградить представителей Украины, России и Беларуси: украинскую правозащитную организацию "Центр гражданских свобод", российское правозащитное сообществе "Мемориал" и белорусского правозащитника, председателя правозащитного центра "Весна" Алеся Беляцкого. Такое решение вызвало поток возмущений.

Теги: Нобелевская премия, банки, экономика
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