В Беларуси против оппозиционера Латушко завели дело уже по восьмой статье уголовного кодекса

"Департаментом финансовых расследований возбуждено уголовное дело в отношении Латушко по факту получения взятки. [...] Установлены факты нарушения порядка финансирования ряда кинопроектов за счет средств бюджета", – говорится в сообщении.

В ведомстве утверждают, что один из руководителей белорусской компании, которая производит кино- и видеопродукцию, явился с повинной "о передаче в 2012 году взятки занимавшему на тот момент должность министра культуры Латушко в размере $10 тыс., в результате был благоприятно решен вопрос о включении соответствующего кинопроекта в план финансирования производства фильмов на 2012–2013 годы".

"Данная компания не была признана победителем республиканского конкурса кинопроектов и не могла быть включена в план производства фильмов за счет средств бюджета", – объяснили в КГК.

Дело в отношении Латушко возбуждено по ч. 3 ст. 430 Уголовного кодекса Беларуси.

Это уже восьмая статья УКБ, которую инкриминируют Латушко. Его обвиняют также по следующим статьям: заговор с целью захвата госвласти (ч. 1 ст. 357), создание экстремистского формирования (ч. 1 ст. 361-1), призывы к действиям, причиняющим вред нацбезопасности (ч. 3 ст. 361), акт терроризма (ч. 4 ст. 16 и ч. 3 ст. 289) и самовольное присвоение звания или власти должностного лица (ст. 382), превышение служебных полномочий (ч. 3 ст. 426).