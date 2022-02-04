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В Беларуси против оппозиционера Латушко завели дело уже по восьмой статье уголовного кодекса

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Беларусь объявила Латушко в международный розыск
Беларусь объявила Латушко в международный розыск
Фото: ЕРА

В Комитете государственного контроля (КГК) Беларуси 4 февраля объявили об открытии в отношении проживающего за границей оппозиционера Павла Латушко уголовного дела о взяточничестве.

"Департаментом финансовых расследований возбуждено уголовное дело в отношении Латушко по факту получения взятки. [...] Установлены факты нарушения порядка финансирования ряда кинопроектов за счет средств бюджета", – говорится в сообщении.

В ведомстве утверждают, что один из руководителей белорусской компании, которая производит кино- и видеопродукцию, явился с повинной "о передаче в 2012 году взятки занимавшему на тот момент должность министра культуры Латушко в размере $10 тыс., в результате был благоприятно решен вопрос о включении соответствующего кинопроекта в план финансирования производства фильмов на 2012–2013 годы".

"Данная компания не была признана победителем республиканского конкурса кинопроектов и не могла быть включена в план производства фильмов за счет средств бюджета", – объяснили в КГК.

Дело в отношении Латушко возбуждено по ч. 3 ст. 430 Уголовного кодекса Беларуси.

Это уже восьмая статья УКБ, которую инкриминируют Латушко. Его обвиняют также по следующим статьям: заговор с целью захвата госвласти (ч. 1 ст. 357), создание экстремистского формирования (ч. 1 ст. 361-1), призывы к действиям, причиняющим вред нацбезопасности (ч. 3 ст. 361), акт терроризма (ч. 4 ст. 16 и ч. 3 ст. 289) и самовольное присвоение звания или власти должностного лица (ст. 382), превышение служебных полномочий (ч. 3 ст. 426).

Контекст:

Латушко был послом Беларуси в Польше, во Франции, в Королевстве Испания и Португальской Республике, занимал должность министра культуры. С 2019 года и до увольнения в августе 2020 года был директором Национального академического театра имени Янки Купалы. В августе прошлого года Латушко вошел в состав президиума Координационного совета демократической оппозиции Беларуси.

Как сообщало "Настоящее время", после президентских выборов в 2020 году он уехал в Польшу, где создал организацию "Народное антикризисное управление".

В интервью ТАСС он заявлял, что ему поставили ультиматум – или он покидает страну, или его привлекают к уголовной ответственности.

После этого находящийся при власти в Беларуси Александр Лукашенко лишил Латушко дипломатического ранга чрезвычайного и полномочного посла.

Генпрокуратура Беларуси объявила Латушко в международный розыск.

Теги: Беларусь, кино, оппозиция, расследование, взятка, уголовное дело, Павел Латушко
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