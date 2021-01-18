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Генпрокуратура Беларуси объявила в международный розыск оппозиционера Павла Латушко

Бывший посол Беларуси в ряде стран и экс-министр культуры, член координационного совета оппозиции Павел Латушко считает это решение политическим, а не правовым.

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Белорусская прокуратура отправила документы на розыск Латушко в Интерпол
Белорусская прокуратура отправила документы на розыск Латушко в Интерпол
Фото: Pavel Latushka / Facebook

Генеральная прокуратура Беларуси направила в Интерпол документы для объявления в международный розыск бывшего посла Беларуси и экс-министра культуры, члена координационного совета оппозиции Павла Латушко. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Оппозиционеру инкриминируют совершение ряда преступлений, в том числе публичные призывы к захвату государственной власти с использованием средств массовой информации или интернета, создание экстремистского формирования или руководство таким формированием или его структурным подразделением и сговор или другие действия, совершенные для захвата или удержания государственной власти неконституционным путем.

Отмечается, что в рамках уголовного дела для Латушко избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Сам Латушко на своей странице в Facebook назвал решение политически мотивированным. Он выразил сожаление, что хотя в Беларуси происходят реальные уголовные преступления – людей убивают, бьют, подвергают пыткам и сексуальному насилию – но против виновных в этом уголовные дела не возбуждаются.

"А в отношении тех лиц, которые открыто выражают протест против массового нарушения прав человека и репрессий, уголовные дела заводятся быстро и легко. Это то же самое, что перевернуть Уголовный кодекс вверх ногами и начать читать его с последней страницы", – заявил он.

https://www.facebook.com/pavel.latushka/posts/213041547198667

2 сентября Латушко выехал в Польшу для политических встреч, об этом сообщал TUT.BY. Он опроверг слухи о том, что его вывезли в Польшу в багажнике дипломатического авто, и сказал, что выехал на законных основаниях и имеет соответствующий штамп в паспорте. В интервью ТАСС он заявил, что ему поставили ультиматум – или он покидает страну, или его привлекают к уголовной ответственности.

После этого Александр Лукашенко лишил Латушко дипломатического ранга чрезвычайного и полномочного посла.

С 9 августа 2020 года в Беларуси продолжаются массовые акции протеста несогласных с результатами голосования на выборах президента. По официальным данным, победу в них одержал на тот момент глава государства Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей (он возглавлял страну с 1994 года). Второе место с 10,1% голосов заняла белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, используя светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения. По данным правозащитного центра "Весна", с августа в стране задержали более 25 тыс. человек, суммарно они получили 83 тыс. суток ареста. Власти заявили о четырех погибших участниках митингов, оппозиция – о восьми.

23 сентября Лукашенко провел тайную церемонию инаугурации, впервые в истории Беларуси ее не анонсировали и не транслировали по телевидению. Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко.

Евросоюз 2 октября ввел ограничительные меры против 40 лиц, ответственных за фальсификацию результатов президентских выборов и насильственное подавление мирных протестов. 6 ноября ЕС ввел санкции против Лукашенко и еще 14 белорусских чиновников. 17 декабря ЕС ввел третий пакет санкций против Беларуси, ограничительные меры коснулись 29 человек и семи организаций.

Оппозиция настаивает на проведении новых выборов в Беларуси. Лукашенко заявил, что сначала в стране надо изменить конституцию (проект новой конституции, по его словам, представят в этом году), а уже после этого провести новые выборы.

Теги: Беларусь, оппозиция, прокуратура, розыск, Интерпол, дипломаты, Павел Латушко
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