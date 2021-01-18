Генпрокуратура Беларуси объявила в международный розыск оппозиционера Павла Латушко

Бывший посол Беларуси в ряде стран и экс-министр культуры, член координационного совета оппозиции Павел Латушко считает это решение политическим, а не правовым.

Генеральная прокуратура Беларуси направила в Интерпол документы для объявления в международный розыск бывшего посла Беларуси и экс-министра культуры, члена координационного совета оппозиции Павла Латушко. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Оппозиционеру инкриминируют совершение ряда преступлений, в том числе публичные призывы к захвату государственной власти с использованием средств массовой информации или интернета, создание экстремистского формирования или руководство таким формированием или его структурным подразделением и сговор или другие действия, совершенные для захвата или удержания государственной власти неконституционным путем.

Отмечается, что в рамках уголовного дела для Латушко избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Сам Латушко на своей странице в Facebook назвал решение политически мотивированным. Он выразил сожаление, что хотя в Беларуси происходят реальные уголовные преступления – людей убивают, бьют, подвергают пыткам и сексуальному насилию – но против виновных в этом уголовные дела не возбуждаются.

"А в отношении тех лиц, которые открыто выражают протест против массового нарушения прав человека и репрессий, уголовные дела заводятся быстро и легко. Это то же самое, что перевернуть Уголовный кодекс вверх ногами и начать читать его с последней страницы", – заявил он.

2 сентября Латушко выехал в Польшу для политических встреч, об этом сообщал TUT.BY. Он опроверг слухи о том, что его вывезли в Польшу в багажнике дипломатического авто, и сказал, что выехал на законных основаниях и имеет соответствующий штамп в паспорте. В интервью ТАСС он заявил, что ему поставили ультиматум – или он покидает страну, или его привлекают к уголовной ответственности.

После этого Александр Лукашенко лишил Латушко дипломатического ранга чрезвычайного и полномочного посла.

С 9 августа 2020 года в Беларуси продолжаются массовые акции протеста несогласных с результатами голосования на выборах президента. По официальным данным, победу в них одержал на тот момент глава государства Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей (он возглавлял страну с 1994 года). Второе место с 10,1% голосов заняла белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.