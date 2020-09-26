Латушко: До выборов главным врагом Беларуси была Россия, теперь – Запад

Риторика официальной власти Беларуси по отношению к России до и после президентских выборов сильно отличается. Об этом сказал член президиума координационного совета Беларуси Павел Латушко.

До выборов Беларуси на закрытых совещаниях для чиновников республиканского уровня представители официальной власти доказывали, что главный враг Беларуси – это Россия.

Об этом заявил член президиума координационного совета Беларуси, министр культуры страны в 2009–2012 годах Павел Латушко в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на канале "Украина".

"...До выборов главным врагом [Беларуси] была Россия. Нас, всех руководителей республиканского уровня, собирали на закрытые совещания, на которых очень жестко и принципиально доказывали, что главный враг – это Россия, мы должны ее бояться, она готовит в ходе выборов спецоперацию по смещению [президента Беларуси Александра] Лукашенко. Сейчас главными врагами стали Запад, Украина, Соединенные Штаты Америки, а главным другом – Россия", – рассказал Латушко.

По его словам, такая резкая смена риторики Лукашенко свидетельствует о том, что с ним, как с человеком, который постоянно меняет точку зрения, нельзя о чем-то договариваться.

При этом экс-министр культуры Беларуси подчеркнул, что главным оружием белорусов остаются массовые протесты.

"Только мирными протестами наши граждане могут добиваться изменений в нашей стране", – сказал он.