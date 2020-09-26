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Латушко: До выборов главным врагом Беларуси была Россия, теперь – Запад

Риторика официальной власти Беларуси по отношению к России до и после президентских выборов сильно отличается. Об этом сказал член президиума координационного совета Беларуси Павел Латушко.

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Главным оружием белорусов остаются массовые протесты Латушко
Главным оружием белорусов остаются массовые протесты – Латушко
Фото: ЕРА

До выборов Беларуси на закрытых совещаниях для чиновников республиканского уровня представители официальной власти доказывали, что главный враг Беларуси – это Россия.

Об этом заявил член президиума координационного совета Беларуси, министр культуры страны в 2009–2012 годах Павел Латушко в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на канале "Украина".

"...До выборов главным врагом [Беларуси] была Россия. Нас, всех руководителей республиканского уровня, собирали на закрытые совещания, на которых очень жестко и принципиально доказывали, что главный враг – это Россия, мы должны ее бояться, она готовит в ходе выборов спецоперацию по смещению [президента Беларуси Александра] Лукашенко. Сейчас главными врагами стали Запад, Украина, Соединенные Штаты Америки, а главным другом – Россия", – рассказал Латушко.

По его словам, такая резкая смена риторики Лукашенко свидетельствует о том, что с ним, как с человеком, который постоянно меняет точку зрения, нельзя о чем-то договариваться.

При этом экс-министр культуры Беларуси подчеркнул, что главным оружием белорусов остаются массовые протесты.

"Только мирными протестами наши граждане могут добиваться изменений в нашей стране", – сказал он.

В Беларуси с 9 августа продолжаются массовые акции протеста. Участники демонстраций считают, что результаты голосования на выборах президента сфальсифицированы. По официальным данным, победу одержал Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, в частности с использованием светошумовых гранат, резиновых пуль и водометов. За время протестов было задержано около 10 тыс. демонстрантов, сотни получили травмы и ранения. Самые массовые задержания проводили в период с 9-го по 12 августа, тогда задержали около 7 тыс. человек. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.

Верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз не считает Лукашенко законным президентом Беларуси. Европарламент отверг официальные результаты выборов в Беларуси, так как их провели "с грубым нарушением всех международно признанных стандартов", осудил применение насилия против протестующих и призвал ЕС безотлагательно ввести санкции против ответственных за фальсификацию результатов выборов, в том числе против Лукашенко.

23 сентября во Дворце независимости в Минске прошла церемония инаугурации Лукашенко. Впервые в истории Беларуси ее не анонсировали

Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что приведение Лукашенко к присяге не означает его признание легитимным главой белорусского государства. 

Президент России Владимир Путин был в числе лидеров, которые первыми поздравили Лукашенко с победой, – на следующий день после выборов, еще до объявления официальных результатов.

После выборов Лукашенко заявил о желании "сохранить общее отечество с Россией".

Теги: Россия, Беларусь, Евросоюз, Свобода слова Савика Шустера, протесты в Беларуси, Павел Латушко
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