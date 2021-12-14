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В Беларуси против оппозиционера Латушко открыли шестое уголовное дело

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В Генпрокуратуре Беларуси считают, что Латушко "из корыстной и личной заинтересованности" организовал производство за госсчет "заведомо невостребованных кинопроектов"
В Генпрокуратуре Беларуси считают, что Латушко "из корыстной и личной заинтересованности" организовал производство за госсчет "заведомо невостребованных кинопроектов"
Фото: EPA

Генеральная прокуратура Беларуси завела новое уголовное дело против члена президиума Координационного совета демократической оппозиции Павла Латушко. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

Дело открыто по статье о превышении служебных полномочий (ч. 3 ст. 426 Уголовного кодекса Беларуси).

В надзорном органе утверждают, что в 2012 году Латушко, занимая должность министра культуры, "из корыстной и иной личной заинтересованности" якобы отдал "явно выходящее за пределы его прав и полномочий" указание о включении "заведомо невостребованных кинопроектов" в тематический план производства фильмов на 2012–2013 годы.

"На этом основании департамент по кинематографии министерства культуры Республики Беларусь заключил с кинопроизводителями договоры и незаконно профинансировал производство указанных фильмов", – говорится в сообщении Генпрокуратуры.

В ведомстве заявили, что действия Латушко "повлекли причинение существенного вреда государственным и общественным интересам, а также тяжкие последствия в виде причинения ущерба государству в особо крупном размере".

Латушко прокомментировал эти обвинения в своем Facebook.

"В 2012 году Национальная киностудия "Беларусьфильм" впервые получила награду на самом престижном в мире международном Каннском кинофестивале за фильм по произведению Василя Быкова "В тумане". И я помню, сколько усилий прилагала администрация [Александра] Лукашенко, чтобы заставить меня отказаться от съемок этого фильма", – написал он.

Политик уверен, что новое дело – ответ команде организации "Народное антикризисное управление", которую он возглавляет, и лично ему "за принципиальную позицию и настойчивость в необходимости привлечения режима Лукашенко к ответственности". "И эта ответственность наступит неминуемо", – добавил он. 

https://www.facebook.com/pavel.latushka/posts/428748522294634

Контекст:

Латушко был послом Беларуси в Польше, во Франции, в Королевстве Испания и Португальской Республике, занимал должность министра культуры. С 2019 года и до увольнения в августе 2020 года был директором Национального академического театра имени Янки Купалы. В августе прошлого года Латушко вошел в состав президиума Координационного совета демократической оппозиции Беларуси.

Как сообщало "Настоящее время", после президентских выборов в 2020 году он уехал в Польшу, где создал организацию "Народное антикризисное управление".

В интервью ТАСС он заявил, что ему поставили ультиматум – или он покидает страну, или его привлекают к уголовной ответственности.

После этого Александр Лукашенко лишил Латушко дипломатического ранга чрезвычайного и полномочного посла.

В Беларуси против него заведено несколько уголовных дел. Его обвиняют по следующим статьям Уголовного кодекса Беларуси: заговор с целью захвата госвласти (ч. 1 ст. 357), создание экстремистского формирования (ч. 1 ст. 361-1), призывы к действиям, причиняющим вред нацбезопасности (ч. 3 ст. 361), акт терроризма (ч. 4 ст. 16 и ч. 3 ст. 289) и самовольное присвоение звания или власти должностного лица (статья 382).

Генпрокуратура Беларуси объявила Латушко в международный розыск.

Теги: Беларусь, кино, оппозиция, фильм, уголовное дело, Павел Латушко
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