В Беларуси против оппозиционера Латушко открыли шестое уголовное дело

В Генпрокуратуре Беларуси считают, что Латушко "из корыстной и личной заинтересованности" организовал производство за госсчет "заведомо невостребованных кинопроектов" Фото: EPA

Дело открыто по статье о превышении служебных полномочий (ч. 3 ст. 426 Уголовного кодекса Беларуси).

В надзорном органе утверждают, что в 2012 году Латушко, занимая должность министра культуры, "из корыстной и иной личной заинтересованности" якобы отдал "явно выходящее за пределы его прав и полномочий" указание о включении "заведомо невостребованных кинопроектов" в тематический план производства фильмов на 2012–2013 годы.

"На этом основании департамент по кинематографии министерства культуры Республики Беларусь заключил с кинопроизводителями договоры и незаконно профинансировал производство указанных фильмов", – говорится в сообщении Генпрокуратуры.

В ведомстве заявили, что действия Латушко "повлекли причинение существенного вреда государственным и общественным интересам, а также тяжкие последствия в виде причинения ущерба государству в особо крупном размере".

Латушко прокомментировал эти обвинения в своем Facebook.

"В 2012 году Национальная киностудия "Беларусьфильм" впервые получила награду на самом престижном в мире международном Каннском кинофестивале за фильм по произведению Василя Быкова "В тумане". И я помню, сколько усилий прилагала администрация [Александра] Лукашенко, чтобы заставить меня отказаться от съемок этого фильма", – написал он.

Политик уверен, что новое дело – ответ команде организации "Народное антикризисное управление", которую он возглавляет, и лично ему "за принципиальную позицию и настойчивость в необходимости привлечения режима Лукашенко к ответственности". "И эта ответственность наступит неминуемо", – добавил он.