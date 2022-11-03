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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украинская авиация за сутки нанесла по врагу 21 удар, артиллерия поразила два склада боеприпасов – Генштаб ВСУ

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Силы обороны Украины нанесли поражения врагу
Силы обороны Украины нанесли поражения врагу
Фото: 30 окрема механізована бригада ім. князя Костянтина Острозького / Facebook

Украинские военные за сутки поразили районы сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, склады боеприпасов и другие военные объекты россиян. Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ 3 ноября.

Авиация сил обороны за прошедшие сутки нанесла по врагу 21 удар. Под поражение попали районы скопления вооружений и военной техники, а также позиция средств противовоздушной обороны противника.

Силы противовоздушной обороны сбили 10 ударных дронов Shahed-136 и беспилотник "Орлан".

Украинские подразделения ракетных войск и артиллерии за сутки поразили пять районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, два склада боеприпасов и три других важных военных объекта противника.

В Генштабе добавили, что были подтверждены поражения противника за предыдущие дни. Так, по уточненной информации, в населенном пункте Первомайское Николаевской области уничтожены до 60 военнослужащих, а в населенном пункте Васильевка Запорожской области ранены до 50 российских захватчиков.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid05MY6g3HeWtMtdCGFkF3CADPYabQu9RrkL53xjpLJyLZ9wi7syKi84d1fBEQqx6vdl

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны.

В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. Освобождены тысячи квадратных километров территории УкраиныПостепенное продвижение ВСУ продолжается.

Теги: Генштаб ВСУ, авиация, Запорожская область, Николаевская область, боеприпасы, артиллерия, беспилотники, война России против Украины, потери армии России
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