Украинская авиация за сутки нанесла по врагу 21 удар, артиллерия поразила два склада боеприпасов – Генштаб ВСУ

Авиация сил обороны за прошедшие сутки нанесла по врагу 21 удар. Под поражение попали районы скопления вооружений и военной техники, а также позиция средств противовоздушной обороны противника.
Силы противовоздушной обороны сбили 10 ударных дронов Shahed-136 и беспилотник "Орлан".
Украинские подразделения ракетных войск и артиллерии за сутки поразили пять районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, два склада боеприпасов и три других важных военных объекта противника.
В Генштабе добавили, что были подтверждены поражения противника за предыдущие дни. Так, по уточненной информации, в населенном пункте Первомайское Николаевской области уничтожены до 60 военнослужащих, а в населенном пункте Васильевка Запорожской области ранены до 50 российских захватчиков.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны.
В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. Освобождены тысячи квадратных километров территории Украины. Постепенное продвижение ВСУ продолжается.