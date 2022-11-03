Украинская авиация за сутки нанесла по врагу 21 удар, артиллерия поразила два склада боеприпасов – Генштаб ВСУ

Авиация сил обороны за прошедшие сутки нанесла по врагу 21 удар. Под поражение попали районы скопления вооружений и военной техники, а также позиция средств противовоздушной обороны противника.

Силы противовоздушной обороны сбили 10 ударных дронов Shahed-136 и беспилотник "Орлан".

Украинские подразделения ракетных войск и артиллерии за сутки поразили пять районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, два склада боеприпасов и три других важных военных объекта противника.

В Генштабе добавили, что были подтверждены поражения противника за предыдущие дни. Так, по уточненной информации, в населенном пункте Первомайское Николаевской области уничтожены до 60 военнослужащих, а в населенном пункте Васильевка Запорожской области ранены до 50 российских захватчиков.

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