Швейцария ввела санкции против Ирана за поставки беспилотников России

В то же время Федеральный департамент экономики и энергетики, который отвечает за санкции, совместно с Федеральным министерством иностранных дел решили не принимать санкции ЕС, введенные против Ирана в связи с текущими протестами.

"Решение было принято с учетом всех внутри- и внешнеполитических интересов Швейцарии", – говорится в сообщении. В правительстве страны отметили, что для Швейцарии важно сохранить диалог с иранскими властями и быть посредником между Ираном и другими государствами.

Швейцария сохраняет санкции, уже введенные против Ирана. К ним относятся финансовые, туристические и товарные санкции.