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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Швейцария ввела санкции против Ирана за поставки беспилотников России

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В Швейцарии отреагировали на поставки Иранов дронов РФ
В Швейцарии отреагировали на поставки Иранов дронов РФ
Фото: wikipedia.org

Правительство Швейцарии решило присоединиться к санкциям Евросоюза против Ирана из-за поставок дронов российской армии. Их ввели против трех физических и одного юридического лица. Об этом сообщает 2 ноября пресс-служба швейцарского правительства.

В то же время Федеральный департамент экономики и энергетики, который отвечает за санкции, совместно с Федеральным министерством иностранных дел решили не принимать санкции ЕС, введенные против Ирана в связи с текущими протестами.

"Решение было принято с учетом всех внутри- и внешнеполитических интересов Швейцарии", – говорится в сообщении. В правительстве страны отметили, что для Швейцарии важно сохранить диалог с иранскими властями и быть посредником между Ираном и другими государствами.

Швейцария сохраняет санкции, уже введенные против Ирана. К ним относятся финансовые, туристические и товарные санкции.

Контекст:

Россия этой осенью применяет в Украине как минимум два вида иранских беспилотных летательных аппаратов – дроны-камикадзе Shahed-136 и многоцелевые БПЛА Mohajer-6. Британская разведка утверждает, что оккупанты используют иранские дроны-камикадзе в Украине как минимум с августа. Они перекрасили БПЛА в свои цвета и назвали "Герань-2".

МИД Украины обвинил Иран в соучастии в преступлении агрессии РФ против Украины из-за поставок Тегераном оружия России. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба 18 октября предложил разорвать дипломатические отношения с Ираном.

Сам Иран отрицает поставки дронов российской армии.

20 октября ЕС ввел санкции в отношении трех иранских физических лиц и одного иранского юридического лица. Их подозревают в разработке и поставке в Россию беспилотников, использовавшихся в войне на Украине.

Теги: Иран, санкции, Швейцария, беспилотники, санкции против Ирана, война России против Украины
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