Швейцария ввела санкции против Ирана за поставки беспилотников России

В то же время Федеральный департамент экономики и энергетики, который отвечает за санкции, совместно с Федеральным министерством иностранных дел решили не принимать санкции ЕС, введенные против Ирана в связи с текущими протестами.
"Решение было принято с учетом всех внутри- и внешнеполитических интересов Швейцарии", – говорится в сообщении. В правительстве страны отметили, что для Швейцарии важно сохранить диалог с иранскими властями и быть посредником между Ираном и другими государствами.
Швейцария сохраняет санкции, уже введенные против Ирана. К ним относятся финансовые, туристические и товарные санкции.
Россия этой осенью применяет в Украине как минимум два вида иранских беспилотных летательных аппаратов – дроны-камикадзе Shahed-136 и многоцелевые БПЛА Mohajer-6. Британская разведка утверждает, что оккупанты используют иранские дроны-камикадзе в Украине как минимум с августа. Они перекрасили БПЛА в свои цвета и назвали "Герань-2".
МИД Украины обвинил Иран в соучастии в преступлении агрессии РФ против Украины из-за поставок Тегераном оружия России. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба 18 октября предложил разорвать дипломатические отношения с Ираном.
Сам Иран отрицает поставки дронов российской армии.
20 октября ЕС ввел санкции в отношении трех иранских физических лиц и одного иранского юридического лица. Их подозревают в разработке и поставке в Россию беспилотников, использовавшихся в войне на Украине.