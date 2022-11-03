ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты наступают на трех направлениях, нанесли три ракетных и 24 авиационных удара за сутки – Генштаб ВСУ

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Украинские военные отбили атаки оккупантов в районе 12 населенных пунктов на Донбассе
Украинские военные отбили атаки оккупантов в районе 12 населенных пунктов на Донбассе
Фото: 30 окрема механізована бригада ім. князя Костянтина Острозького / Facebook

Российские оккупанты пытаются удержать временно захваченные территории и ведут наступательные действия на бахмутском, авдеевском и новопавловском направлениях. Об этом сообщил Генштаб ВСУ в утренней сводке 3 ноября.

За прошедшие сутки подразделения сил обороны Украины отразили атаки россиян в районах населенных пунктов Макеевка, Невское и Белогоровка Луганской области; Верхнекаменское, Спорное, Бахмут, Майорск, Первомайское, Новомихайловка, Водяное, Павловка и Пречистовка Донецкой области.

За прошедшие сутки враг нанес три ракетных и 24 авиационных удара, совершил более 80 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Ударам российских оккупантов подверглись районы десятков населенных пунктов. Среди них – Купянск и Двуречная Харьковской области, Кременчуг Полтавской области, Невское Луганской области, Андреевка, Бахмут, Майорск, Нью-Йорк, Водяное, Угледар, Соледар, Красногоровка, Марьинка и Невельское Донецкой области, Смела Черкасской области, Новая Каменка Херсонской области, Терновые Поды Николаевской области, Малая Токмачка, Малиновка, Степное и Щербаки Запорожской области.

Только на южнобугском направлении огневое поражение потерпели районы более 30 населенных пунктов вдоль линии столкновения, отмечается в сводке.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid05MY6g3HeWtMtdCGFkF3CADPYabQu9RrkL53xjpLJyLZ9wi7syKi84d1fBEQqx6vdl

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны.

В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. Освобождены тысячи квадратных километров территории Украины.  Постепенное продвижение ВСУ продолжается.

10 октября британская разведка сообщила, что РФ уделяет первостепенное внимание наступлению именно в центре Донбасса, особенно в районе Бахмута. Это делается для того, чтобы продемонстрировать хоть какой-нибудь успешный результат в войне против Украины, отметили в разведке.

18 октября в Минобороны Украины сообщили о планах оккупантов захватить Бахмут до конца октября. 26 октября в ведомстве заявили, что ВСУ на всех участках фронта на данный момент ведут позиционную оборону.

Президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении 26 октября говорил, что в районе Бахмута и Авдеевки идут самые жестокие бои

2 ноября в Минобороны отметили, что "Бахмут, Соледар и вообще донецкое направление" – это эпицентр боев на этой неделе

По оценке американского Института исследования войны, россияне добились ограниченного продвижения к украинскому опорному пункту в Бахмуте, но очень медленными темпами и с большими потерями. Россия фальсифицирует заявления о наступлении в районе Бахмута, чтобы изобразить свои успехи как минимум в одном секторе, считают аналитики.

Теги: Первомайское, Луганская область, Донецкая область, Кременчуг, Генштаб ВСУ, Макеевка, Харьковская область, Марьинка, Соледар, Авдеевка, Андреевка, Майорск, Водяное, Купянск, обстрелы, наступление, война России против Украины, Новомихайловка, Бахмут, Угледар, Нью-Йорк Донецкой области, Белогоровка, Верхнекаменское
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Ученые изучили, как менялся размер пениса на картинах художников за последние 700 лет
Ученые изучили, как менялся размер пениса на картинах художников за последние 700 лет
Стало известно, на каком канале будет работать Остапчук
Стало известно, на каком канале будет работать Остапчук
"Очень интересная женщина", "Что Кличко не нравилось?". 48-летняя бывшая жена мэра Киева показала, как хозяйничает на кухне. Видео
"Очень интересная женщина", "Что Кличко не нравилось?". 48-летняя бывшая жена мэра Киева показала, как хозяйничает на кухне. Видео
"Он ватный". Даша Малахова озвучила причину развода со вторым мужем
"Он ватный". Даша Малахова озвучила причину развода со вторым мужем
Данилко: Первый муж мамы сидел за изнасилование, хотя этого не делал. Она говорит, что у него была проблема и у них ничего не было
Данилко: Первый муж мамы сидел за изнасилование, хотя этого не делал. Она говорит, что у него была проблема и у них ничего не было
Мишина дала совет женщинам, которые одни воспитывают сыновей
Мишина дала совет женщинам, которые одни воспитывают сыновей
"Великолепная!" 47-летняя Лонгория надела платье с оттопыренным лифом
"Великолепная!" 47-летняя Лонгория надела платье с оттопыренным лифом
Жена командира полка "Азов" Прокопенко нарисовала свой автопортрет
Жена командира полка "Азов" Прокопенко нарисовала свой автопортрет
64-летняя Стоун сообщила, что у нее обнаружили опухоль
64-летняя Стоун сообщила, что у нее обнаружили опухоль
Пропагандист Соловьев набросился на Ефросинину и ее семью. Маша резко ответила
Пропагандист Соловьев набросился на Ефросинину и ее семью. Маша резко ответила
Бурмака рассказала подробности трагической смерти своего бывшего мужа, за которого дважды выходила замуж
Бурмака рассказала подробности трагической смерти своего бывшего мужа, за которого дважды выходила замуж
  "Это самая большая крыса". Блогер Шаманская высказалась о певице из Черкасс Anna Asti
  "Это самая большая крыса". Блогер Шаманская высказалась о певице из Черкасс Anna Asti
Данилко: В первые дни войны мне позвонил очень известный человек: "Андрей, срочно уезжай из Киева!"
Данилко: В первые дни войны мне позвонил очень известный человек: "Андрей, срочно уезжай из Киева!"
Дженнифер Энистон требует от Брэда Питта $100 млн
Дженнифер Энистон требует от Брэда Питта $100 млн
"Самый горячий червяк". 49-летняя Клум показала тело без одежды, сняв свой эпатажный костюм
"Самый горячий червяк". 49-летняя Клум показала тело без одежды, сняв свой эпатажный костюм
Бывшая жена Dzidzio показала красоту осенних Карпат
Бывшая жена Dzidzio показала красоту осенних Карпат
 
 
 
 
Больше материалов
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Клум крупным планом снялась без бюстгальтера, спустив стринги перед камерой (239599)
2
Невзоров назвал главных садистов в истории России, а также рассказал, кто умер на стульчаке из ворованного трона (116273)
3
"С того времени мы с ней чай не пили. Остыли наши отношения". Кондратюк рассказал, из-за чего поссорился с Марченко (98766)
4
"Очень очаровательный ребенок", "Какой симпатюля". 41-летний Ким показал нового члена семьи. Видео (84709)
5
"Сексуальная девушка". Избранница экс-супруга Ани Лорак снялась на корточках и с разведенными ногами (81160)
6
"Попалась падлюка сепаратическая мне". Тина Кароль рассказала, как опоздала на самолет (75828)
7
Макаревич показал, как выглядит сейчас 84-летняя Ахеджакова (72035)
8
38-летняя жена 62-летнего Тигипко в шортах и топе встала на мостик. Видео (51536)
 
 
 
 