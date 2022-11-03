Оккупанты наступают на трех направлениях, нанесли три ракетных и 24 авиационных удара за сутки – Генштаб ВСУ

За прошедшие сутки подразделения сил обороны Украины отразили атаки россиян в районах населенных пунктов Макеевка, Невское и Белогоровка Луганской области; Верхнекаменское, Спорное, Бахмут, Майорск, Первомайское, Новомихайловка, Водяное, Павловка и Пречистовка Донецкой области.

За прошедшие сутки враг нанес три ракетных и 24 авиационных удара, совершил более 80 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Ударам российских оккупантов подверглись районы десятков населенных пунктов. Среди них – Купянск и Двуречная Харьковской области, Кременчуг Полтавской области, Невское Луганской области, Андреевка, Бахмут, Майорск, Нью-Йорк, Водяное, Угледар, Соледар, Красногоровка, Марьинка и Невельское Донецкой области, Смела Черкасской области, Новая Каменка Херсонской области, Терновые Поды Николаевской области, Малая Токмачка, Малиновка, Степное и Щербаки Запорожской области.

Только на южнобугском направлении огневое поражение потерпели районы более 30 населенных пунктов вдоль линии столкновения, отмечается в сводке.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны.

В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. Освобождены тысячи квадратных километров территории Украины. Постепенное продвижение ВСУ продолжается.

10 октября британская разведка сообщила, что РФ уделяет первостепенное внимание наступлению именно в центре Донбасса, особенно в районе Бахмута. Это делается для того, чтобы продемонстрировать хоть какой-нибудь успешный результат в войне против Украины, отметили в разведке.

18 октября в Минобороны Украины сообщили о планах оккупантов захватить Бахмут до конца октября. 26 октября в ведомстве заявили, что ВСУ на всех участках фронта на данный момент ведут позиционную оборону.

Президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении 26 октября говорил, что в районе Бахмута и Авдеевки идут самые жестокие бои.

2 ноября в Минобороны отметили, что "Бахмут, Соледар и вообще донецкое направление" – это эпицентр боев на этой неделе.

По оценке американского Института исследования войны, россияне добились ограниченного продвижения к украинскому опорному пункту в Бахмуте, но очень медленными темпами и с большими потерями. Россия фальсифицирует заявления о наступлении в районе Бахмута, чтобы изобразить свои успехи как минимум в одном секторе, считают аналитики.