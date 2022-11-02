ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Враг совершает за сутки десятки атак". Маляр рассказала об ожесточенных боях под Бахмутом

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Маляр рассказала, что российские оккупанты не оставляют попыток выйти на границы Донецкой области
Маляр рассказала, что российские оккупанты не оставляют попыток выйти на границы Донецкой области
Фото: Ганна Маляр / Facebook

Вооруженные силы Украины ведут "сложную оборону" в районе Бахмута и Соледара Донецкой области, но не сдают ни сантиметра территории. Об этом 2 ноября в эфире национального телемарафона, который транслировал в YouTube телеканал "Рада", рассказала заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

"Эпицентром действительно на этой неделе мы видим, что являются Бахмут, Соледар и вообще донецкое направление. Там стоит сказать, что враг осуществляет, бывает, за сутки десятки атак, и мы их отбиваем", – сказала Маляр.

В Донецкой области на линии фронта, по оценке замминистра обороны, происходит "взаимное движение обеих сторон".

"Какие-то населенные пункты, если удается врагу там немного продвинуться вперед, то мгновенно есть реакция сил обороны Украины, и мы возвращаем все территории", – отметила она.

Маляр подчеркнула, что Украина "ни одного сантиметра не сдает", и это главное в боях на Донбассе. При этом она указала, что продолжаются активные боевые действия и активные попытки врага выйти на границы Донецкой области.

"Бои там продолжаются ожесточенные. Там очень сложная оборона сейчас", – признала она..

Замминистра сказала, что если говорить в целом о ситуации на фронтах, то можно охарактеризовать ее как подготовку к освобождению украинских территорий и закреплению на территориях, которые  ВСУ уже освободили. По ее словам, сейчас у ВСУ период активной обороны, поэтому новости об освобожденных населенных пунктах не появляются так часто, как во время контрнаступательной операции.

"Там [на деоккупированных территориях] продолжаются стабилизационные меры. Это очень серьезные меры сил обороны и сил безопасности. Поэтому сейчас фактически это основная задача", – подытожила Маляр.

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны.

В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. Освобождены тысячи квадратных километров территории Украины.  Постепенное продвижение ВСУ продолжается.

10 октября британская разведка сообщала, что РФ уделяет первостепенное внимание наступлению именно в центре Донбасса, особенно в районе Бахмута. Это делается для того, чтобы продемонстрировать хоть какой-нибудь успешный результат в войне против Украины, отметили в разведке.

Маляр 18 октября сообщала о планах оккупантов захватить Бахмут до конца октября. 26 октября она заявила, что ВСУ на всех участках фронта на данный момент ведут позиционную оборону.

Президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении 26 октября говорил, что в районе Бахмута и Авдеевки идут самые жестокие бои. "Там сейчас больше всего видно безумие российского командования: изо дня в день в течение месяцев они гонят туда людей на смерть, сосредотачивают там максимальную мощность артиллерийских ударов. Все наши воины, которые держат позиции на этих направлениях в Донецкой области, – просто герои", – подчеркивал он. 

По оценке Института исследования войны, россияне добились ограниченного продвижения к украинскому опорному пункту в Бахмуте, но очень медленными темпами и с большими потерями. Россия фальсифицирует заявления о наступлении в районе Бахмута, чтобы изобразить свои успехи как минимум в одном секторе, считают аналитики.

Теги: Россия, Украина, Донецкая область, Донбасс, оккупация, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны Украины, оборона, Соледар, вторжение, ДНР, Минобороны, ВСУ, страна-агрессор, Анна Маляр, российская агрессия, наступление, война России против Украины, Бахмут, российские оккупанты, деоккупация, контрнаступление
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Великолепная!" 47-летняя Лонгория надела платье с оттопыренным лифом
"Великолепная!" 47-летняя Лонгория надела платье с оттопыренным лифом
Жена командира полка "Азов" Прокопенко нарисовала свой автопортрет
Жена командира полка "Азов" Прокопенко нарисовала свой автопортрет
64-летняя Стоун сообщила, что у нее обнаружили опухоль
64-летняя Стоун сообщила, что у нее обнаружили опухоль
Пропагандист Соловьев набросился на Ефросинину и ее семью. Маша резко ответила
Пропагандист Соловьев набросился на Ефросинину и ее семью. Маша резко ответила
Бурмака рассказала подробности трагической смерти своего бывшего мужа, за которого дважды выходила замуж
Бурмака рассказала подробности трагической смерти своего бывшего мужа, за которого дважды выходила замуж
  "Это самая большая крыса". Блогер Шаманская высказалась о певице из Черкасс Anna Asti
  "Это самая большая крыса". Блогер Шаманская высказалась о певице из Черкасс Anna Asti
Данилко: В первые дни войны мне позвонил очень известный человек: "Андрей, срочно уезжай из Киева!"
Данилко: В первые дни войны мне позвонил очень известный человек: "Андрей, срочно уезжай из Киева!"
Дженнифер Энистон требует от Брэда Питта $100 млн
Дженнифер Энистон требует от Брэда Питта $100 млн
"Самый горячий червяк". 49-летняя Клум показала тело без одежды, сняв свой эпатажный костюм
"Самый горячий червяк". 49-летняя Клум показала тело без одежды, сняв свой эпатажный костюм
Бывшая жена Dzidzio показала красоту осенних Карпат
Бывшая жена Dzidzio показала красоту осенних Карпат
"Когда, чтобы сделать простой омлет, надо испачкать все глубокие тарелки дома". Хименес-Браво рассказал о своей профессии
"Когда, чтобы сделать простой омлет, надо испачкать все глубокие тарелки дома". Хименес-Браво рассказал о своей профессии
Цибульская поделилась медитацией на деньги. Видео
Цибульская поделилась медитацией на деньги. Видео
Жена Павлика показала свои "бабушкины трусы". Фото
Жена Павлика показала свои "бабушкины трусы". Фото
"Ты отпад!", "В этом образе похожа на Loboda". Звезда "Женского квартала" Сопонару снялась в белом костюме
"Ты – отпад!", "В этом образе похожа на Loboda". Звезда "Женского квартала" Сопонару снялась в белом костюме
Wellboy прокомментировал исчезновение своей песни "Гуси" со всех музыкальных платформ
Wellboy прокомментировал исчезновение своей песни "Гуси" со всех музыкальных платформ
36-летняя Мендель показала, как выглядит без воды и света
36-летняя Мендель показала, как выглядит без воды и света
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Клум крупным планом снялась без бюстгальтера, спустив стринги перед камерой (223773)
2
"Чайлдфри ли я? Нет". 32-летняя Дорофеева в ответ на вопрос о беременности показала свой живот. Фото (117123)
3
Невзоров назвал главных садистов в истории России, а также рассказал, кто умер на стульчаке из ворованного трона (111864)
4
"Сексуальная девушка". Избранница экс-супруга Ани Лорак снялась на корточках и с разведенными ногами (79822)
5
"Очень очаровательный ребенок", "Какой симпатюля". 41-летний Ким показал нового члена семьи. Видео (75010)
6
"Попалась падлюка сепаратическая мне". Тина Кароль рассказала, как опоздала на самолет (70396)
7
Макаревич показал, как выглядит сейчас 84-летняя Ахеджакова (65047)
8
"С того времени мы с ней чай не пили. Остыли наши отношения". Кондратюк рассказал, из-за чего поссорился с Марченко (62956)
 
 
 
 