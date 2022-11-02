"Враг совершает за сутки десятки атак". Маляр рассказала об ожесточенных боях под Бахмутом

"Эпицентром действительно на этой неделе мы видим, что являются Бахмут, Соледар и вообще донецкое направление. Там стоит сказать, что враг осуществляет, бывает, за сутки десятки атак, и мы их отбиваем", – сказала Маляр.
В Донецкой области на линии фронта, по оценке замминистра обороны, происходит "взаимное движение обеих сторон".
"Какие-то населенные пункты, если удается врагу там немного продвинуться вперед, то мгновенно есть реакция сил обороны Украины, и мы возвращаем все территории", – отметила она.
Маляр подчеркнула, что Украина "ни одного сантиметра не сдает", и это главное в боях на Донбассе. При этом она указала, что продолжаются активные боевые действия и активные попытки врага выйти на границы Донецкой области.
"Бои там продолжаются ожесточенные. Там очень сложная оборона сейчас", – признала она..
Замминистра сказала, что если говорить в целом о ситуации на фронтах, то можно охарактеризовать ее как подготовку к освобождению украинских территорий и закреплению на территориях, которые ВСУ уже освободили. По ее словам, сейчас у ВСУ период активной обороны, поэтому новости об освобожденных населенных пунктах не появляются так часто, как во время контрнаступательной операции.
"Там [на деоккупированных территориях] продолжаются стабилизационные меры. Это очень серьезные меры сил обороны и сил безопасности. Поэтому сейчас фактически это основная задача", – подытожила Маляр.
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны.
В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. Освобождены тысячи квадратных километров территории Украины. Постепенное продвижение ВСУ продолжается.
10 октября британская разведка сообщала, что РФ уделяет первостепенное внимание наступлению именно в центре Донбасса, особенно в районе Бахмута. Это делается для того, чтобы продемонстрировать хоть какой-нибудь успешный результат в войне против Украины, отметили в разведке.
Маляр 18 октября сообщала о планах оккупантов захватить Бахмут до конца октября. 26 октября она заявила, что ВСУ на всех участках фронта на данный момент ведут позиционную оборону.
Президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении 26 октября говорил, что в районе Бахмута и Авдеевки идут самые жестокие бои. "Там сейчас больше всего видно безумие российского командования: изо дня в день в течение месяцев они гонят туда людей на смерть, сосредотачивают там максимальную мощность артиллерийских ударов. Все наши воины, которые держат позиции на этих направлениях в Донецкой области, – просто герои", – подчеркивал он.
По оценке Института исследования войны, россияне добились ограниченного продвижения к украинскому опорному пункту в Бахмуте, но очень медленными темпами и с большими потерями. Россия фальсифицирует заявления о наступлении в районе Бахмута, чтобы изобразить свои успехи как минимум в одном секторе, считают аналитики.