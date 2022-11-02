"Враг совершает за сутки десятки атак". Маляр рассказала об ожесточенных боях под Бахмутом

"Эпицентром действительно на этой неделе мы видим, что являются Бахмут, Соледар и вообще донецкое направление. Там стоит сказать, что враг осуществляет, бывает, за сутки десятки атак, и мы их отбиваем", – сказала Маляр.

В Донецкой области на линии фронта, по оценке замминистра обороны, происходит "взаимное движение обеих сторон".

"Какие-то населенные пункты, если удается врагу там немного продвинуться вперед, то мгновенно есть реакция сил обороны Украины, и мы возвращаем все территории", – отметила она.

Маляр подчеркнула, что Украина "ни одного сантиметра не сдает", и это главное в боях на Донбассе. При этом она указала, что продолжаются активные боевые действия и активные попытки врага выйти на границы Донецкой области.

"Бои там продолжаются ожесточенные. Там очень сложная оборона сейчас", – признала она..

Замминистра сказала, что если говорить в целом о ситуации на фронтах, то можно охарактеризовать ее как подготовку к освобождению украинских территорий и закреплению на территориях, которые ВСУ уже освободили. По ее словам, сейчас у ВСУ период активной обороны, поэтому новости об освобожденных населенных пунктах не появляются так часто, как во время контрнаступательной операции.

"Там [на деоккупированных территориях] продолжаются стабилизационные меры. Это очень серьезные меры сил обороны и сил безопасности. Поэтому сейчас фактически это основная задача", – подытожила Маляр.