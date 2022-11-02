Оккупанты ведут наступление на трех направлениях в Донецкой области – Генштаб

Эпицентр боев сейчас на донецком направлении, рассказывали в Минобороны. На фото – украинский военнослужащий в Соледаре Фото: 93-тя ОМБр Холодний Яр / Facebook

Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба Вооруженных сил, опубликованной в Facebook 2 ноября.

"Противник пытается удержать временно захваченные территории, сосредотачивает усилия на сдерживании действий сил обороны на отдельных направлениях. Ведет наступательные действия на бахмутском, авдеевском и новопавловском направлениях", – сообщили в Генштабе. В Минобороны рассказывали, что "Бахмут, Соледар и вообще донецкое направление" – это эпицентр боев на этой неделе.

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"Враг продолжает наносить удары по критической инфраструктуре и жилищам гражданского населения. В течение суток противник нанес один ракетный и 12 авиационных ударов, совершил более 25 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Ночью враг снова атаковал объекты инфраструктуры Украины ракетами и иранскими ударными БПЛА Shahed-136 в районах более 15 населенных пунктов. Среди них – Кременчуг Полтавской области, Угледар и Водяное Донецкой области и город Смела Черкасской области", – добавили в Генштабе.

Украинская авиация нанесла по врагу 20 ударов, поражены районы сосредоточения вооружения и военной техники, а также позиции средств противовоздушной обороны противника, говорится в сводке.

"Подразделения ракетных войск и артиллерии сил обороны за сутки поразили три района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, состав боеприпасов и три других важных военных объекта противника", – добавили авторы сводки.

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