ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты ведут наступление на трех направлениях в Донецкой области – Генштаб

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Эпицентр боев сейчас на донецком направлении, рассказывали в Минобороны. На фото украинский военнослужащий в Соледаре
Эпицентр боев сейчас на донецком направлении, рассказывали в Минобороны. На фото – украинский военнослужащий в Соледаре
Фото: 93-тя ОМБр Холодний Яр / Facebook

Российские оккупационные войска пытаются удержать временно захваченные территории в Украине и наступают на трех направлениях в Донецкой области.

Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба Вооруженных сил, опубликованной в Facebook 2 ноября.  

"Противник пытается удержать временно захваченные территории, сосредотачивает усилия на сдерживании действий сил обороны на отдельных направлениях. Ведет наступательные действия на бахмутском, авдеевском и новопавловском направлениях", – сообщили в Генштабе. В Минобороны рассказывали, что "Бахмут, Соледар и вообще донецкое направление" – это эпицентр боев на этой неделе

На отдельных направлениях войска РФ укрепляют рубежи, по всей линии фронта – обстреливают силы обороны Украины 

"Враг продолжает наносить удары по критической инфраструктуре и жилищам гражданского населения. В течение суток противник нанес один ракетный и 12 авиационных ударов, совершил более 25 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Ночью враг снова атаковал объекты инфраструктуры Украины ракетами и иранскими ударными БПЛА Shahed-136 в районах более 15 населенных пунктов. Среди них – Кременчуг Полтавской области, Угледар и Водяное Донецкой области и город Смела Черкасской области", – добавили в Генштабе. 

Украинская авиация нанесла по врагу 20 ударов, поражены районы сосредоточения вооружения и военной техники, а также позиции средств противовоздушной обороны противника, говорится в сводке.

"Подразделения ракетных войск и артиллерии сил обороны за сутки поразили три района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, состав боеприпасов и три других важных военных объекта противника", – добавили авторы сводки. 

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02sDTTMm5CccCTHSttR7ThFv93ccmDQdWiFGaatd1pRJkysDw5i5AUMfrhZXVNmByTl

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Генштаб ВСУ, оборона, Соледар, Авдеевка, обстрелы, наступление, война России против Украины, Бахмут, инфраструктура
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Он ватный". Даша Малахова озвучила причину развода со вторым мужем
"Он ватный". Даша Малахова озвучила причину развода со вторым мужем
Данилко: Первый муж мамы сидел за изнасилование, хотя этого не делал. Она говорит, что у него была проблема и у них ничего не было
Данилко: Первый муж мамы сидел за изнасилование, хотя этого не делал. Она говорит, что у него была проблема и у них ничего не было
Мишина дала совет женщинам, которые одни воспитывают сына
Мишина дала совет женщинам, которые одни воспитывают сына
"Великолепная!" 47-летняя Лонгория надела платье с оттопыренным лифом
"Великолепная!" 47-летняя Лонгория надела платье с оттопыренным лифом
Жена командира полка "Азов" Прокопенко нарисовала свой автопортрет
Жена командира полка "Азов" Прокопенко нарисовала свой автопортрет
64-летняя Стоун сообщила, что у нее обнаружили опухоль
64-летняя Стоун сообщила, что у нее обнаружили опухоль
Пропагандист Соловьев набросился на Ефросинину и ее семью. Маша резко ответила
Пропагандист Соловьев набросился на Ефросинину и ее семью. Маша резко ответила
Бурмака рассказала подробности трагической смерти своего бывшего мужа, за которого дважды выходила замуж
Бурмака рассказала подробности трагической смерти своего бывшего мужа, за которого дважды выходила замуж
  "Это самая большая крыса". Блогер Шаманская высказалась о певице из Черкасс Anna Asti
  "Это самая большая крыса". Блогер Шаманская высказалась о певице из Черкасс Anna Asti
Данилко: В первые дни войны мне позвонил очень известный человек: "Андрей, срочно уезжай из Киева!"
Данилко: В первые дни войны мне позвонил очень известный человек: "Андрей, срочно уезжай из Киева!"
Дженнифер Энистон требует от Брэда Питта $100 млн
Дженнифер Энистон требует от Брэда Питта $100 млн
"Самый горячий червяк". 49-летняя Клум показала тело без одежды, сняв свой эпатажный костюм
"Самый горячий червяк". 49-летняя Клум показала тело без одежды, сняв свой эпатажный костюм
Бывшая жена Dzidzio показала красоту осенних Карпат
Бывшая жена Dzidzio показала красоту осенних Карпат
"Когда, чтобы сделать простой омлет, надо испачкать все глубокие тарелки дома". Хименес-Браво рассказал о своей профессии
"Когда, чтобы сделать простой омлет, надо испачкать все глубокие тарелки дома". Хименес-Браво рассказал о своей профессии
Цибульская поделилась медитацией на деньги. Видео
Цибульская поделилась медитацией на деньги. Видео
Жена Павлика показала свои "бабушкины трусы". Фото
Жена Павлика показала свои "бабушкины трусы". Фото
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Клум крупным планом снялась без бюстгальтера, спустив стринги перед камерой (228593)
2
"Чайлдфри ли я? Нет". 32-летняя Дорофеева в ответ на вопрос о беременности показала свой живот. Фото (117487)
3
Невзоров назвал главных садистов в истории России, а также рассказал, кто умер на стульчаке из ворованного трона (113666)
4
"Сексуальная девушка". Избранница экс-супруга Ани Лорак снялась на корточках и с разведенными ногами (80225)
5
"Очень очаровательный ребенок", "Какой симпатюля". 41-летний Ким показал нового члена семьи. Видео (77042)
6
"С того времени мы с ней чай не пили. Остыли наши отношения". Кондратюк рассказал, из-за чего поссорился с Марченко (75352)
7
"Попалась падлюка сепаратическая мне". Тина Кароль рассказала, как опоздала на самолет (72889)
8
Макаревич показал, как выглядит сейчас 84-летняя Ахеджакова (67096)
 
 
 
 