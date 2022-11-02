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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Новые поставки дронов и ракет, вероятно, еще больше усилят зависимость России от вооружений иранского производства – ISW

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Иран, вероятно, среди прочего готовится отправить России баллистические ракеты Zolfaghar
Иран, вероятно, среди прочего готовится отправить России баллистические ракеты Zolfaghar
Фото: EPA

Поставки иранских вооружений для армии РФ, о которых свидетельствуют данные разведок, скорее всего, приведут к продолжению атак российских оккупантов на объекты гражданской инфраструктуры Украины. Об этом в оперативном прогнозе написал 31 октября американский Институт исследования войны (ISW).

В ISW напоминают, что, по данным украинской разведки, а также анонимных западных экспертов, Иран в ближайшее время отправит России сотни новых дронов-камикадзе, которыми Россия бьет по гражданской инфраструктуре Украины. Также (впервые) ожидаются поставки тактических баллистических ракет ближнего радиуса действия.

"Россия, скорее всего, договорилась о дополнительных поставках иранского оружия из-за истощения ее собственных запасов крылатых ракет и дронов в ходе войны в Украине, особенно за время российской кампании против украинской критически важной инфраструктуры", – сказано в анализе.

Эксперты ISW полагают, что Россия продолжит наносить удары дронами и ракетами по критически важной инфраструктуре Украины, пытаясь компенсировать провалы своих войск на фронте.

"Зависимость России от систем иранского производства и, следовательно, от Ирана, вероятно, возрастет", – заявили в институте исследования войны.

Телеканал CNN 1 ноября сообщил, что Иран готовится отправить в Россию новую партию оружия для использования в войне против Украины. В нее входят около 1 тыс. единиц вооружений, в том числе баллистические ракеты класса "земля – земля" и новые ударные беспилотники. Журналисты отмечают, что это будет первый случай, когда Иран отправит в РФ передовые высокоточные ракеты, что может дать Кремлю существенное преимущество на поле боя.

О том, что Иран пообещал предоставить России ракеты "земля – земля" в дополнение к большому количеству беспилотников, сообщало 18 октября Reuters. Ссылаясь на двух высокопоставленных чиновников и двух иранских дипломатов, агентство утверждало, что речь идет о баллистических ракетах с повышенной точностью семейства Fateh и Zolfaghar.

Контекст:

Россия применяет в Украине как минимум два вида иранских БПЛА – дроны-камикадзе Shahed-136 и многоцелевые БПЛА Mohajer-6Россияне перекрасили БПЛА Shahed-136 в свои цвета и назвали "Герань-2".

Иран отрицает поставки дронов российской армии. Он потребовал от Украины документальных подтверждений, что РФ применяет иранские дроны на войне.

Президент Украины Владимир Зеленский обвинил Тегеран во лжиВ МВД Украины заявили: украинские защитники "приземляли" целые комплексы этих БПЛА, и там четко видно, "откуда они и какие там комплектующие".

Подтверждают использование Россией иранских дронов и в НАТОЗа участие в агрессии РФ против Украины ЕС и Великобритания 20 октября ввели санкции против Ирана.

Представитель Госдепа США Нед Прайс 1 ноября заверил, что США будут использовать все инструменты, чтобы противостоять поставкам иранского оружия России.

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