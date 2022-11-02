США обвиняют КНДР в тайных поставках в Россию артиллерийских снарядов – Кирби

Кирби сообщил, что КНДР скрывает реальное место назначения поставок оружия, пытаясь создать впечатление, что оно направляется в страны Ближнего Востока. В то же время он не предоставил доказательств в поддержку обвинений, пишет телеканал. В рассекреченных разведданных также не содержится подробностей о том, сколько оружия входит в состав поставки и как за него будут платить, отметил CNN. Кирби заявил, США будут продолжать следить за тем, будут ли эти поставки совершены.
Координатор Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям заявил: то, что Россия обращается к Ирану, а теперь и КНДР за закупкой оружия, показывает, что у нее заканчиваются собственные запасы. Но Кирби заверил, поддержка Ирана и Северной Кореи "не изменит ход войны", поскольку США по-прежнему привержены оказывать Украине постоянную помощь в области безопасности.
Кроме того, США будут работать над выявлением и противодействием поставкам в Россию из Ирана и Северной Кореи, а также над сетями, обеспечивающими эти поставки, заявил он.
Россия применяет в Украине как минимум два вида иранских БПЛА – дроны-камикадзе Shahed-136 и многоцелевые БПЛА Mohajer-6. Россияне перекрасили БПЛА в свои цвета и назвали "Герань-2".
Телеканал CNN 1 ноября сообщил, что Иран готовится отправить в Россию новую партию оружия для использования в войне против Украины. В нее входят около 1 тыс. единиц вооружений, в том числе баллистические ракеты класса "земля – земля" и новые ударные беспилотники. По данным украинской разведки, в новую партию должны войти беспилотники Shahed-136, Mohajer-6 и Arash-2. Беспилотники, уточнили в ГУР МО, будут поступать в РФ в разобранном состоянии. На территории России их соберут, перекрасят и нанесут российскую маркировку, в частности "Герань-2".