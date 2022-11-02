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ВОЙНА В УКРАИНЕ

США обвиняют КНДР в тайных поставках в Россию артиллерийских снарядов – Кирби

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Кирби считает, что у России заканчиваются собственные запасы оружия
Кирби считает, что у России заканчиваются собственные запасы оружия
Фото: EPA

США обвиняют Северную Корею в тайной поставке России артиллерийских снарядов для использования в войне против Украины. Об этом 2 ноября сообщило CNN со ссылкой на координатора Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям Белого дома Джона Кирби.

Кирби сообщил, что КНДР скрывает реальное место назначения поставок оружия, пытаясь создать впечатление, что оно направляется в страны Ближнего Востока. В то же время он не предоставил доказательств в поддержку обвинений, пишет телеканал. В рассекреченных разведданных также не содержится подробностей о том, сколько оружия входит в состав поставки и как за него будут платить, отметил CNN. Кирби заявил, США будут продолжать следить за тем, будут ли эти поставки совершены.

Координатор Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям заявил: то, что Россия обращается к Ирану, а теперь и КНДР за закупкой оружия, показывает, что у нее заканчиваются собственные запасы. Но Кирби заверил, поддержка Ирана и Северной Кореи "не изменит ход войны", поскольку США по-прежнему привержены оказывать Украине постоянную помощь в области безопасности.

Кроме того, США будут работать над выявлением и противодействием поставкам в Россию из Ирана и Северной Кореи, а также над сетями, обеспечивающими эти поставки, заявил он.

Контекст:

Россия применяет в Украине как минимум два вида иранских БПЛА – дроны-камикадзе Shahed-136 и многоцелевые БПЛА Mohajer-6. Россияне перекрасили БПЛА в свои цвета и назвали "Герань-2".

Телеканал CNN 1 ноября сообщил, что Иран готовится отправить в Россию новую партию оружия для использования в войне против Украины. В нее входят около 1 тыс. единиц вооружений, в том числе баллистические ракеты класса "земля – земля" и новые ударные беспилотники. По данным украинской разведки, в новую партию должны войти беспилотники Shahed-136, Mohajer-6 и Arash-2Беспилотники, уточнили в ГУР МО, будут поступать в РФ в разобранном состоянии. На территории России их соберут, перекрасят и нанесут российскую маркировку, в частности "Герань-2".

Теги: Россия, Украина, Иран, КНДР, оружие, вооружение, артиллерия, беспилотники, российская агрессия, война России против Украины, Джон Кирби
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