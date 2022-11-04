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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украинские защитники уничтожили 840 оккупантов, 16 танков и 28 бронемашин за сутки – Генштаб

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Украинские защитники уничтожили уже почти более 74,8 тыс. оккупантов
Украинские защитники уничтожили уже почти более 74,8 тыс. оккупантов
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Силы обороны Украины за последние сутки уничтожили около 840 российских оккупантов. Об этом Генеральный штаб Вооруженных сил Украины проинформировал в Facebook.

"840 оккупантов и 28 бронемашин в сутки – не рекорд, но мощно. Наибольшие потери враг понес на лиманском и авдеевском направлениях", – говорится в сообщении. 

Общие потери в живой силе оккупантов за время полномасштабного вторжения, начавшегося 24 февраля, достигли 74 840 военнослужащих. 

Другие потери противника выглядят так: 

  • танки – 2750 (+16);
  • боевые бронированные машины – 5580 (+28);
  • артиллерийские системы – 1772 (+17);
  • РСЗО – 391 (+1);
  • средства ПВО – 201 (+3) ;
  • самолеты – 277;
  • вертолеты – 258;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 1450 (+8);
  • крылатые ракеты – 397;
  • корабли/катера – 16;
  • автомобильная техника и автоцистерны – 4174 (+12),
  • специальная техника – 155 (+1).

В Генштабе подчеркнули, что данные еще уточняются. 

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0xiu4QFrMCzfdR9pqm5SLMtK7yXyvAYeKWmc2ERe6bJ2QRotbuXakmrWvrid91ssvl

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны.

В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. Освобождены тысячи квадратных километров территории Украины. Постепенное продвижение ВСУ продолжается.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: танки, Лиман, ПВО, РСЗО, война России против Украины, потери армии России, погибшие российские военные, российские оккупанты
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