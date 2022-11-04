Украинские защитники уничтожили 840 оккупантов, 16 танков и 28 бронемашин за сутки – Генштаб

Украинские защитники уничтожили уже почти более 74,8 тыс. оккупантов Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

"840 оккупантов и 28 бронемашин в сутки – не рекорд, но мощно. Наибольшие потери враг понес на лиманском и авдеевском направлениях", – говорится в сообщении.

Общие потери в живой силе оккупантов за время полномасштабного вторжения, начавшегося 24 февраля, достигли 74 840 военнослужащих.

Другие потери противника выглядят так:

танки – 2750 (+16) ;

; боевые бронированные машины – 5580 (+28) ;

; артиллерийские системы – 1772 (+17 );

); РСЗО – 391 (+1) ;

; средства ПВО – 201 (+3) ;

; самолеты – 277;

вертолеты – 258;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1450 (+8) ;

; крылатые ракеты – 397;

корабли/катера – 16;

автомобильная техника и автоцистерны – 4174 (+12) ,

, специальная техника – 155 (+1) .

В Генштабе подчеркнули, что данные еще уточняются.

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