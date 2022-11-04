Украинские защитники уничтожили 840 оккупантов, 16 танков и 28 бронемашин за сутки – Генштаб

"840 оккупантов и 28 бронемашин в сутки – не рекорд, но мощно. Наибольшие потери враг понес на лиманском и авдеевском направлениях", – говорится в сообщении.
Общие потери в живой силе оккупантов за время полномасштабного вторжения, начавшегося 24 февраля, достигли 74 840 военнослужащих.
Другие потери противника выглядят так:
В Генштабе подчеркнули, что данные еще уточняются.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны.
В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. Освобождены тысячи квадратных километров территории Украины. Постепенное продвижение ВСУ продолжается.