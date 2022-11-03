"Не можем смириться с присутствием в нашем небе этих отвратительных металлических предметов". Резников опубликовал видео уничтожения вертолета оккупантов

"Украинцы очень любят птиц. Мы не можем смириться с присутствием в нашем небе этих отвратительных российских металлических предметов, которые пугают нашу фауну", – написал Резников.
В этом же посте он опубликовал видео уничтожения вертолета врага.
"Армия Украины предупреждает: полеты в Украину вредны для российских оккупантов",, – резюмировал глава Минобороны.
Ukrainians love birds very much. We cannot accept the presence of those disgusting russian metal objects - which scare our fauna - in our skies. #UAarmy warns: flights to Ukraine are harmful to russian occupiers.— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) November 2, 2022
* Maksym Snizhko pic.twitter.com/Y0njzmsISA
Вертолет, который фигурировал в видео Резникова, был сбит накануне под Бахмутом Донецкой области и, вероятно, принадлежал ЧВК "Вагнер".
В минобороны Великобритании отметили, что российское командование все чаще прибегает к рискованным вылетам ударных вертолетов как к одному из немногих доступных вариантов оказания поддержки оккупационным войскам на поле боя.
Вооруженные силы Украины с 24 февраля по 3 ноября, по данным Генштаба ВСУ на утро 3 ноября, ликвидировали около 74 тыс. российских оккупантов, уничтожили 277 самолетов и 258 вертолетов.