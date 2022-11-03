"Не можем смириться с присутствием в нашем небе этих отвратительных металлических предметов". Резников опубликовал видео уничтожения вертолета оккупантов

Резников сообщил, что украинцы любят птиц, но не любят летающих над Украиной оккупантов Фото: Резніков Олексій / Facebook

"Украинцы очень любят птиц. Мы не можем смириться с присутствием в нашем небе этих отвратительных российских металлических предметов, которые пугают нашу фауну", – написал Резников.

В этом же посте он опубликовал видео уничтожения вертолета врага.

"Армия Украины предупреждает: полеты в Украину вредны для российских оккупантов",, – резюмировал глава Минобороны.

Ukrainians love birds very much. We cannot accept the presence of those disgusting russian metal objects - which scare our fauna - in our skies. #UAarmy warns: flights to Ukraine are harmful to russian occupiers.



* Maksym Snizhko pic.twitter.com/Y0njzmsISA — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) November 2, 2022

Вертолет, который фигурировал в видео Резникова, был сбит накануне под Бахмутом Донецкой области и, вероятно, принадлежал ЧВК "Вагнер".