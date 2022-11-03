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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Не можем смириться с присутствием в нашем небе этих отвратительных металлических предметов". Резников опубликовал видео уничтожения вертолета оккупантов

Резников сообщил, что украинцы любят птиц, но не любят летающих над Украиной оккупантов
Резников сообщил, что украинцы любят птиц, но не любят летающих над Украиной оккупантов
Фото: Резніков Олексій / Facebook

Министр обороны Алексей Резников в Twitter 2 ноября рассказал российским летчикам-оккупантам об одной из причин, почему их не любят в Украине.

"Украинцы очень любят птиц. Мы не можем смириться с присутствием в нашем небе этих отвратительных российских металлических предметов, которые пугают нашу фауну", – написал Резников.

В этом же посте он опубликовал видео уничтожения вертолета врага.

"Армия Украины предупреждает: полеты в Украину вредны для российских оккупантов",, – резюмировал глава Минобороны.

Вертолет, который фигурировал в видео Резникова, был сбит накануне под Бахмутом Донецкой области и, вероятно, принадлежал ЧВК "Вагнер".

Контекст:

В минобороны Великобритании отметили, что российское командование все чаще прибегает к рискованным вылетам ударных вертолетов как к одному из немногих доступных вариантов оказания поддержки оккупационным войскам на поле боя.

Вооруженные силы Украины с 24 февраля по 3 ноября, по данным Генштаба ВСУ на утро 3 ноября, ликвидировали около 74 тыс. российских оккупантов, уничтожили 277 самолетов и 258 вертолетов.

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