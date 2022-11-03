Россия теряет в Украине более 40 бронемашин в день – британская разведка

В британском военном ведомстве отмечают, что российские оккупанты в Украине, по всей вероятности, разочарованы тем, что вынуждены служить на старых боевых машинах пехоты, которые они называют "алюминиевыми банками".

В середине октября на фоне украинского наступления потери российской бронетехники увеличились до более 40 единиц в день, что примерно эквивалентно количеству техники в составе боеспособного батальона, отмечается в сводке британской разведки.

2/4) In mid-October, in the face of Ukrainian offensives, Russian armoured vehicles losses increased to over 40 a day: roughly equivalent to a battalion’s worth of equipment. — Ministry of Defence * (@DefenceHQ) November 3, 2022

Сообщается, что в последние недели Россия, вероятно, прибегла к поставке не менее 100 дополнительных танков и боевых машин пехоты из белорусских запасов.

"Бронетанковые части и артиллерия занимают центральное место в способе ведения войны России. Войска в Украине сейчас испытывают проблемы из-за трудностей с поиском как артиллерийских боеприпасов, так и достаточной исправной бронетехники взамен", – резюмируют в минобороны Великобритании.

(4/4) Armoured units and artillery are central to Russia’s way of war; the force in Ukraine is now struggling partially due to difficulties in sourcing both artillery ammunition and sufficient serviceable replacement armoured vehicles. — Ministry of Defence * (@DefenceHQ) November 3, 2022