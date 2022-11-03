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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россия теряет в Украине более 40 бронемашин в день – британская разведка

Минобороны Великобритании отмечает растущие потери оккупантов в бронированной технике
Минобороны Великобритании отмечает растущие потери оккупантов в бронированной технике
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine

Российские войска испытывают дефицит в бронетехнике, а ее качество не устраивает оккупантов. Об этом говорится в сводке британской разведки, которую 3 ноября опубликовало в Twitter министерство обороны Великобритании.

В британском военном ведомстве отмечают, что российские оккупанты в Украине, по всей вероятности, разочарованы тем, что вынуждены служить на старых боевых машинах пехоты, которые они называют "алюминиевыми банками".

В середине октября на фоне украинского наступления потери российской бронетехники увеличились до более 40 единиц в день, что примерно эквивалентно количеству техники в составе боеспособного батальона, отмечается в сводке британской разведки.

Сообщается, что в последние недели Россия, вероятно, прибегла к поставке не менее 100 дополнительных танков и боевых машин пехоты из белорусских запасов.

"Бронетанковые части и артиллерия занимают центральное место в способе ведения войны России. Войска в Украине сейчас испытывают проблемы из-за трудностей с поиском как артиллерийских боеприпасов, так и достаточной исправной бронетехники взамен", – резюмируют в минобороны Великобритании.

Контекст:

С 24 февраля по 3 ноября украинские военные, по данным Генштаба ВСУ, уничтожили приблизительно 74 тыс. оккупантов, 2734 российских танка и 5552 боевые бронированные машины.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес 1 ноября заявил, что одной из причин провала российского вторжения в Украину стало отсутствие нормальной бронезащиты военной техники оккупантов.

По данным мониторинговой группы "Беларускі Гаюн", опубликованным 28 октября, Беларусь массово снабжает российскую армию боеприпасами и боевой техникой, передав России за семь месяцев более 65 тыс. тонн боеприпасов и 94 танка.

Теги: армия РФ, бронетехника, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, потери армии России, российские оккупанты
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