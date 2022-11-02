Уоллес назвал причины провала российского вторжения в Украину

Уоллес констатировал, что россияне потерпели неудачу, несмотря на то, что имея преимущество в количестве. Они могли похвастаться тем, сколько у них БМП и танков, и насколько ВС РФ количественно превосходят ВСУ.

Однако, по мнению главы минобороны Великобритании у оккупантов не было "ни нормальной комплексной ПВО, ни нормальной связи, ни нормальной защитной брони на бронетехнике". Он отметил, что российскую бронетехнику предоставленные ВСУ комплексы Javelin "просто разобрали".

Все это привело к тому, что российские войска "при всей своей массе" не смогли двигаться дальше в Украине, подчеркнул Уоллес.

Министр также спрогнозировал, что война в Украине должна повлиять на планирование НАТО. Он вспомнил времена "холодной войны" и отметил, что тогда степень проработки планов была такова, что "мы все знали, у какой части немецкой границы мы будем развернуты", а пилоты знали свои конкретные цели на случай начала боевых действий.

По словам Уоллеса, он не ожидает, что сейчас у Альянса будет подобная детализация боевых задач, но НАТО, считает он, "должно прояснить", в чем заключается общий военный план и какую роль в нем играет Великобритания".

Он добавил что со вступлением в НАТО Швеции и Финляндии и значительным увеличением общей длины границы Альянса с РФ роль Великобритании "потенциально изменится" с точки зрения обеспечения безопасности на Крайнем Севере.

До этого Уоллес заявлял, что, по его мнению, "простой украинский солдат, несомненно, лучше, чем обычный российский солдат".