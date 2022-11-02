Уоллес назвал причины провала российского вторжения в Украину

Уоллес констатировал, что россияне потерпели неудачу, несмотря на то, что имея преимущество в количестве. Они могли похвастаться тем, сколько у них БМП и танков, и насколько ВС РФ количественно превосходят ВСУ.
Однако, по мнению главы минобороны Великобритании у оккупантов не было "ни нормальной комплексной ПВО, ни нормальной связи, ни нормальной защитной брони на бронетехнике". Он отметил, что российскую бронетехнику предоставленные ВСУ комплексы Javelin "просто разобрали".
Все это привело к тому, что российские войска "при всей своей массе" не смогли двигаться дальше в Украине, подчеркнул Уоллес.
Министр также спрогнозировал, что война в Украине должна повлиять на планирование НАТО. Он вспомнил времена "холодной войны" и отметил, что тогда степень проработки планов была такова, что "мы все знали, у какой части немецкой границы мы будем развернуты", а пилоты знали свои конкретные цели на случай начала боевых действий.
По словам Уоллеса, он не ожидает, что сейчас у Альянса будет подобная детализация боевых задач, но НАТО, считает он, "должно прояснить", в чем заключается общий военный план и какую роль в нем играет Великобритания".
Он добавил что со вступлением в НАТО Швеции и Финляндии и значительным увеличением общей длины границы Альянса с РФ роль Великобритании "потенциально изменится" с точки зрения обеспечения безопасности на Крайнем Севере.
До этого Уоллес заявлял, что, по его мнению, "простой украинский солдат, несомненно, лучше, чем обычный российский солдат".
24 февраля президент России Владимир Путин объявил о вторжении в Украину. Изначально, по данным СБУ, он рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны.
В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление в южных и восточных регионах. Освобождены тысячи квадратных километров территории Украины. Постепенное продвижение ВСУ продолжается.
С 24 февраля по 2 ноября украинские военные по данным Генштаба ВСУ уничтожили приблизительно 73 270 оккупантов, 2714 российских танков, 5525 боевых бронированных машин, 1733 артиллерийских систем, 198 средств ПВО и т.д..