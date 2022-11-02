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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Уоллес назвал причины провала российского вторжения в Украину

Уоллес назвал плохую организацию связи в армии оккупантов среди причин, которые помешали планам российского вторжения в Украину
Уоллес назвал плохую организацию связи в армии оккупантов среди причин, которые помешали планам российского вторжения в Украину
Фото: EPA

Российский блицкриг в Украине провалился потому что оккупационные войска, имевшие значительное преимущество в количестве военной техники, не позаботились о нормальной связи, бронезащите и комплексной противовоздушной обороне. Такое мнение министр обороны Великобритании Бен Уоллес выразил, выступая 1 ноября перед комитетом по международным отношениям и обороне в британском парламенте, сообщает The Guardian.

Уоллес констатировал, что россияне потерпели неудачу, несмотря на то, что имея преимущество в количестве. Они могли похвастаться тем, сколько у них БМП и танков, и насколько ВС РФ количественно превосходят ВСУ.

Однако, по мнению главы минобороны Великобритании у оккупантов не было "ни нормальной комплексной ПВО, ни нормальной связи, ни нормальной защитной брони на бронетехнике". Он отметил, что российскую бронетехнику предоставленные ВСУ комплексы Javelin "просто разобрали".

Все это привело к тому, что российские войска "при всей своей массе" не смогли двигаться дальше в Украине, подчеркнул Уоллес.

Министр также спрогнозировал, что война в Украине должна повлиять на планирование НАТО. Он вспомнил времена "холодной войны" и отметил, что тогда степень проработки планов была такова, что "мы все знали, у какой части немецкой границы мы будем развернуты", а пилоты знали свои конкретные цели на случай начала боевых действий.

По словам Уоллеса, он не ожидает, что сейчас у Альянса будет подобная детализация боевых задач, но НАТО, считает он, "должно прояснить", в чем заключается общий военный план и какую роль в нем играет Великобритания".

Он добавил что со вступлением в НАТО Швеции и Финляндии и значительным увеличением общей длины границы Альянса с РФ роль Великобритании "потенциально изменится" с точки зрения обеспечения безопасности на Крайнем Севере.

До этого Уоллес заявлял, что, по его мнению, "простой украинский солдат, несомненно, лучше, чем обычный российский солдат".

Контекст:

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о вторжении в Украину. Изначально, по данным СБУ, он рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны.

В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление в южных и восточных регионах. Освобождены тысячи квадратных километров территории Украины. Постепенное продвижение ВСУ продолжается.

С 24 февраля по 2 ноября украинские военные по данным Генштаба ВСУ уничтожили приблизительно 73 270 оккупантов, 2714 российских танков, 5525 боевых бронированных машин, 1733 артиллерийских систем, 198 средств ПВО и т.д..

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