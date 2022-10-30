Украинские военные за день отбили жесткий штурм врага в Донецкой области, пополнили обменный фонд и сбили Су-25 – Зеленский

Зеленский отметил ряд подразделений, которые особенно отличились на этой неделе при удержании рубежей и освобождении украинской территории.

"На отлично проявили себя воины-пограничники Чопского отряда, которые сейчас в составе сил обороны Украины защищают наше государство в Донецкой области. Сегодня они остановили жесткие штурмовые действия врага – российская атака отбита. К тому же сумели пополнить наш обменный фонд. Спасибо, ребята!" – сказал президент.

Он также отметил сегодняшний результат Воздушных сил, которые сбили российский военный самолет Су-25 и ударный вертолет.

"Российские террористы продолжили обстрелы по разным направлениям: Черниговская, Харьковская области, Донбасс, Днепропетровская область, Запорожье и область, Николаев и область... Отвечаем оккупантам. Ощутимо отвечаем", – подчеркнул Зеленский.

Он также сообщил, что провел сегодня заседание ставки верховного главнокомандующего – уже 27-е с начала полномасштабного вторжения России.

"Рассмотрели ключевые оборонные вопросы: наши активные действия на передовой, дальнейшее освобождение территории от оккупации, снабжение боеприпасами и техникой, ремонт техники, другое обеспечение сил обороны, а также подготовку к зиме. Конечно, рассмотрели и те планы, которые есть у российских военных", – рассказал президент.