Зеленский провел заседание ставки верховного главнокомандующего

На заседании обсуждали обеспечение армии боеприпасами и защиту инфраструктурных объектов, отметил Зеленский Фото: president.gov.ua

"Обсудили оперативную ситуацию на фронте. Заслушали информацию о возможных будущих действиях агрессора. Подробно остановились на вопросе обеспечения нашей армии боеприпасами и ремонта военной техники", – написал президент.

Кроме того, на заседании проанализировали сделанные для защиты инфраструктурных и энергетических объектов шаги.

"Выстоим. Докажем всему миру, что мы несокрушимы", – подытожил Зеленский.

Пресс-служба Офиса президента уточнила, что в заседании приняли участие глава ОП Андрей Ермак, секретарь СНБО Алексей Данилов, министр обороны Алексей Резников, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, начальник ГУР Кирилл Буданов, председатель Службы внешней разведки Украины Александр Литвиненко, командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский, командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук и командующие войсками оперативных направлений.

К заседанию присоединились: министр внутренних дел Денис Монастырский, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, министр инфраструктуры Александр Кубраков, вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров, руководители силовых ведомств и правоохранительных органов.