ВСУ уничтожили на юге Украины бронетехнику оккупантов вместе с экипажем

"На видео зафиксирована слаженная работа десантного подразделения аэроразведки и пушкарей. Результатом которой стала филигранная работа по сожжению замаскированной техники захватчиков", – говорится в сообщении.

Контекст:

24 февраля Россия начала полномасштабное вторжение в Украину.

В апреле российские оккупанты были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны.

В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление в южных и восточных регионах. Освобождены тысячи квадратных километров территории Украины. Продвижение ВСУ продолжается.

По состоянию на 27 октября украинские военные с начала вторжения России уничтожили около 69 220 российских оккупантов. По информации Генерального штаба, также уничтожены 5364 боевые бронированные машины и 2631 танк РФ.