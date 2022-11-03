"Снова больше 700 оккупантов и много техники". В Генштабе ВСУ назвали потери армии России за сутки

За прошедшие сутки силы обороны Украины ликвидировали около 730 российских захватчиков. "Снова больше 700 оккупантов и много техники", – прокомментировали в Генштабе.

Другие потери войск РФ составили:

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны.

В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. Освобождены тысячи квадратных километров территории Украины. Постепенное продвижение ВСУ продолжается.