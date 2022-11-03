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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Снова больше 700 оккупантов и много техники". В Генштабе ВСУ назвали потери армии России за сутки

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Украинские военные уменьшили число оккупантов в Украине
Украинские военные уменьшили число оккупантов в Украине
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

За время полномасштабного вторжения России украинские военные уничтожили приблизительно 74 тыс. оккупантов. Об этом 3 ноября сообщил в Facebook Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

За прошедшие сутки силы обороны Украины ликвидировали около 730 российских захватчиков. "Снова больше 700 оккупантов и много техники", – прокомментировали в Генштабе. 

Другие потери войск РФ составили:

  • танки – 2734 (+20);
  • боевые бронированные машины – 5552 (+27);
  • артиллерийские системы – 1755 (+22);
  • РСЗО – 390 (+3);
  • средства ПВО – 198;
  • самолеты – 277;
  • вертолеты – 258;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 1442 (+4);
  • крылатые ракеты – 397;
  • корабли/катера – 16;
  • автомобильная техника и автоцистерны – 4162 (+9),
  • специальная техника – 155 (+1).
https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0UHPTeh4BRxXRsdgBWnDSfhTpL72cuN7TF5J4ykrMsMejCxikefqx5XgAZRnzz5sVl

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны.

В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. Освобождены тысячи квадратных километров территории УкраиныПостепенное продвижение ВСУ продолжается.

Теги: Генштаб ВСУ, танки, военная техника, артиллерия, война России против Украины, потери армии России, погибшие российские военные
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