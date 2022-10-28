"Трофейный ленд-лиз". Нацгвардия использует технику войск РФ для контрнаступления

"Мы создали группу по эвакуации трофейной техники. В нее входит команда технической разведки, которая занимается обнаружением этой поврежденной и трофейной техники с помощью беспилотного аппарата. Обязательно там должен быть сапер. Большое количество образцов, изъятых с поля боя, было в районе заминированных полей. Есть также группа охраны территории, где проводятся работы по эвакуации. В группу эвакуации входят БРЭМ [бронированная ремонтно-эвакуационная машина], грузовые автомобили, также туда входят тралы", – рассказал заместитель начальника Восточного территориального управления Юрий Тарасов.

Деоккупированные территории усеяны брошенной бронетехникой, а украинские военные забирают и ремонтируют ее в "промышленных масштабах", отметили в пресс-службе, назвав это "трофейным ленд-лизом".

"С учетом поставок бронетанковой техники от Главного управления и ленд-лиза от РФ мощность увеличилась не менее чем в два раза. Целесообразность большая, ведь из-за дождей проводить наступательные действия можно только при наличии "гусянки", – отметил Тарасов.

Он добавил, что в Нацгвардии не было танков и БМП, но теперь есть даже новые образцы, в том числе 2021 года. В некоторых осталась и документация, добавил Тарасов.

"Хорошо, что у нас есть бестолковые соседи", – резюмировал он.

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Видео: Східне оперативно-територіальне об'єднання НГУ / YouTube