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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Трофейный ленд-лиз". Нацгвардия использует технику войск РФ для контрнаступления

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Деоккупированные территории усеяны брошенной бронетехникой армии РФ, заявили в Нацгвардии
Деоккупированные территории усеяны брошенной бронетехникой армии РФ, заявили в Нацгвардии
Фото: ngu.gov.ua

Служащие Национальной гвардии ремонтируют и отправляют в бой многочисленные захваченные и эвакуированные танки, БМП, бронетранспортеры и тягачи российских захватчиков. Об этом 28 октября сообщила пресс-служба Нацгвардии.

"Мы создали группу по эвакуации трофейной техники. В нее входит команда технической разведки, которая занимается обнаружением этой поврежденной и трофейной техники с помощью беспилотного аппарата. Обязательно там должен быть сапер. Большое количество образцов, изъятых с поля боя, было в районе заминированных полей. Есть также группа охраны территории, где проводятся работы по эвакуации. В группу эвакуации входят БРЭМ [бронированная ремонтно-эвакуационная машина], грузовые автомобили, также туда входят тралы", – рассказал заместитель начальника Восточного территориального управления Юрий Тарасов.

Деоккупированные территории усеяны брошенной бронетехникой, а украинские военные забирают и ремонтируют ее в "промышленных масштабах", отметили в пресс-службе, назвав это "трофейным ленд-лизом".

"С учетом поставок бронетанковой техники от Главного управления и ленд-лиза от РФ мощность увеличилась не менее чем в два раза. Целесообразность большая, ведь из-за дождей проводить наступательные действия можно только при наличии "гусянки", – отметил Тарасов.

Он добавил, что в Нацгвардии не было танков и БМП, но теперь есть даже новые образцы, в том числе 2021 года. В некоторых осталась и документация, добавил Тарасов.

"Хорошо, что у нас есть бестолковые соседи", – резюмировал он.

ВИДЕО
Видео: Східне оперативно-територіальне об'єднання НГУ / YouTube
Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны.

В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. В Харьковской области Вооруженные силы Украины по состоянию на 21 октября деоккупировали 551 населенный пункт, сообщили в Офисе президента.

Теги: Украина, военные, Национальная гвардия, бронетехника, российская агрессия, война России против Украины, БМП, контрнаступление
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