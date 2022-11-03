ВСУ уничтожили вдвое больше российских самолетов, чем СССР потерял за 10 лет войны в Афганистане – Залужный

"За время полномасштабной агрессии защитниками Украины уничтожено в два раза больше самолетов РФ, чем потеряно Советским Союзом за 10 лет войны в Афганистане – 278 самолетов РФ в Украине против 118 советских самолетов в Афганистане. Эта война является таким же позором для РФ [как афганская для СССР] и станет причиной ее разрушения!" – написал он.
Вооруженные силы Украины с 24 февраля по 3 ноября, по данным Генштаба ВСУ на утро 3 ноября, ликвидировали около 74 тыс. российских оккупантов, уничтожили 277 самолетов и 258 вертолетов.