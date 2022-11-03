ВСУ уничтожили вдвое больше российских самолетов, чем СССР потерял за 10 лет войны в Афганистане – Залужный

Залужный заявил, что война против Украины станет для РФ таким же позором, как война в Афганистане для СССР Фото предоставлено Олегом Пальчиком

"За время полномасштабной агрессии защитниками Украины уничтожено в два раза больше самолетов РФ, чем потеряно Советским Союзом за 10 лет войны в Афганистане – 278 самолетов РФ в Украине против 118 советских самолетов в Афганистане. Эта война является таким же позором для РФ [как афганская для СССР] и станет причиной ее разрушения!" – написал он.