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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Украине за время войны ликвидированы более 1400 российских офицеров – стратком ВСУ

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Многие российские офицеры были ликвидированы в Украине
Многие российские офицеры были ликвидированы в Украине
Фото: depositphotos.com

Офицерский состав российских оккупационных войск в Украине каждый день уменьшается почти на шесть человек. Такую статистику опубликовало 2 ноября в Telegram управление стратегических коммуникаций (стратком) ВСУ.

"В Украине было денацифицировано 1402 российских офицера (это примерно 5,7 человека в день). Причем старшие офицеры из общего количества составляют 26%", – сообщили в страткоме ВСУ со ссылкой на исследователей ОЅINT.

Сообщается, что за время войны в Украине ликвидированы два генерал-лейтенанта, восемь генерал-майоров, 44 полковника, 98 подполковников, 193 майора, 279 капитанов, 471 старший лейтенант, 235 лейтенантов и 72 военных других рангов.

Контекст:

В России ежедневно хоронят погибших в Украине военнослужащих. По подсчетам "BBC News Україна", 20% погибших, о которых сообщают российские регионы, – это офицеры.

15 марта Совет национальной безопасности и обороны Украины сообщал, что подтверждена гибель как минимум 10 российских военнослужащих из числа высшего командного состава: четырех генералов, трех полковников и трех подполковников.

К концу марта украинские власти и СМИ называли семерых погибших российских генералов, подсчитала "Украинская правда": Андрей Суховецкий, Виталий ГерасимовАндрей КолесниковАндрей МордвичевМагомед Тушаев, Олег Митяев и Яков Резанцев. В РФ подтверждали только смерть генерал-майора Андрея Суховецкого.

23 апреля Главное управление разведки (ГУР) Министерства обороны Украины сообщило, что ВСУ ликвидировали двух генералов оккупантов, третий был тяжело ранен, в критическом состоянии эвакуирован.

Главный редактор сайта "Цензор.НЕТ", украинский журналист Юрий Бутусов 26 сентября сообщил, что ВСУ ликвидировали начальника ракетных войск и артиллерии 35-й общевойсковой армии ВС РФ полковника Бориса Тотикова.

С 24 февраля по 3 ноября украинские военные, по данным Генштаба ВСУ, уничтожили приблизительно 74 тыс. оккупантов, 2734 российских танка и 5552 боевые бронированные машины.

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