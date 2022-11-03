В Украине за время войны ликвидированы более 1400 российских офицеров – стратком ВСУ

Многие российские офицеры были ликвидированы в Украине Фото: depositphotos.com

"В Украине было денацифицировано 1402 российских офицера (это примерно 5,7 человека в день). Причем старшие офицеры из общего количества составляют 26%", – сообщили в страткоме ВСУ со ссылкой на исследователей ОЅINT.

Сообщается, что за время войны в Украине ликвидированы два генерал-лейтенанта, восемь генерал-майоров, 44 полковника, 98 подполковников, 193 майора, 279 капитанов, 471 старший лейтенант, 235 лейтенантов и 72 военных других рангов.