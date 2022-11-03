Авиация, артиллерия и ракетные подразделения ВСУ нанесли по оккупантам около 20 ударов за сутки – Генштаб

ВСУ, по данным Генштаба, уничтожили около 74 тыс. оккупантов Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

"Авиация сил обороны в течение суток нанесла по врагу 12 ударов. Под поражение попали восемь районов сосредоточения вооружения и военной техники, а также четыре позиции средств противовоздушной обороны противника", – говорится в сообщении.

Генштаб назвал еще семь объектов врага, которые поразили ракетные войска и артиллерия ВСУ.

"[Это] три района сосредоточения живой силы, два района скопления вооружения и военной техники, два склада боеприпасов и другие важные военные объекты российских оккупантов", – отметили украинские военные.

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