Авиация, артиллерия и ракетные подразделения ВСУ нанесли по оккупантам около 20 ударов за сутки – Генштаб

"Авиация сил обороны в течение суток нанесла по врагу 12 ударов. Под поражение попали восемь районов сосредоточения вооружения и военной техники, а также четыре позиции средств противовоздушной обороны противника", – говорится в сообщении.
Генштаб назвал еще семь объектов врага, которые поразили ракетные войска и артиллерия ВСУ.
"[Это] три района сосредоточения живой силы, два района скопления вооружения и военной техники, два склада боеприпасов и другие важные военные объекты российских оккупантов", – отметили украинские военные.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны. В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление. Освобождены тысячи квадратных километров территории Украины.
По данным Генштаба ВСУ на 3 ноября, в Украине уже погибло около 74 тыс. оккупантов.