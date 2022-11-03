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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Авиация, артиллерия и ракетные подразделения ВСУ нанесли по оккупантам около 20 ударов за сутки – Генштаб

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ВСУ, по данным Генштаба, уничтожили около 74 тыс. оккупантов
ВСУ, по данным Генштаба, уничтожили около 74 тыс. оккупантов
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

В течение суток украинские авиация, артиллерия и ракетные войска нанесли по российским оккупантам по меньшей мере 19 ударов. Об этом проинформировал 30 октября в Fаcebook Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"Авиация сил обороны в течение суток нанесла по врагу 12 ударов. Под поражение попали восемь районов сосредоточения вооружения и военной техники, а также четыре позиции средств противовоздушной обороны противника", – говорится в сообщении.

Генштаб назвал еще семь объектов врага, которые поразили ракетные войска и артиллерия ВСУ.

"[Это] три района сосредоточения живой силы, два района скопления вооружения и военной техники, два склада боеприпасов и другие важные военные объекты российских оккупантов", – отметили украинские военные.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02guRUZBnShbJExWeYYduCmdDYG31JtHfTM73Ckw5yhyiUEfAPK68PsWfwCJatiZqdl

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны. В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление. Освобождены тысячи квадратных километров территории Украины.

По данным Генштаба ВСУ на 3 ноября, в Украине уже погибло около 74 тыс. оккупантов.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: война, военные, авиация, вооружение, оборона, боеприпасы, артиллерия, ВСУ, война России против Украины, потери армии России, российские оккупанты
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