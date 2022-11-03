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Видео: Алеся Бацман / YouTube

Херсон, атака на Запорожье, сколько ракет осталось у РФ, Зеленский. Интервью Бацман с "киборгом" Костенко. Трансляция

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Алеся БАЦМАН
главный редактор

На YouTube-канале главного редактора интернет-издания "ГОРДОН" Алеси Бацман транслируется интервью с полковником СБУ в запасе, "киборгом", народным депутатом от партии "Голос", который сейчас обороняет Украину на юге, Романом Костенко (позывной Гром).

Во время интервью Костенко говорил о:

  • ситуации на фронте на южном направлении;
  • боях за Херсон;
  • состоянии российской армии;
  • возможном наступлении оккупантов на Запорожье;
  • мобилизации в России и о том, когда она может завершиться;
  • массовой поддержке россиянами войны с Украиной;
  • поставках Украине западного оружия;
  • сотрудничестве Ирана и России в военной сфере и о том, что получит Иран в обмен на предоставление России ракет и боевых беспилотников;
  • вероятности открытого вступления Беларуси в войну;
  • ядерном шантаже со стороны России и "грязной бомбе";
  • президенте Украины Владимире Зеленском. 

"Россияне поддерживают войну, мы воюем не только с солдатами. И эта поддержка будет продолжаться, пока поддерживающих не призовут в армию", – сказал во время интервью нардеп. 

Костенко родился в 1983 году. Окончил Одесский институт Сухопутных войск (специальность – боевое применение и управление действиями подразделений Сухопутных войск). 

В 2005–2008 годах служил в 79-й отдельной десантно-штурмовой бригаде в Николаеве, был командиром взвода, потом – заместителем командира роты. Затем перевелся в СБУ, служил в Центре специальных операций "А" ("Альфа"). Был заместителем начальника отдела "Альфа" управления СБУ в Николаевской области.

В 2014–2019 годах принимал участие в боевых действиях на востоке Украины, в том числе в боях за донецкий аэропорт (защитников аэропорта прозвали "киборгами"). 

В 2019 году был избран народным депутатом от партии "Голос". Является секретарем комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки. 

После полномасштабного вторжения РФ в Украину Костенко совмещает работу нардепа с защитой Украины от оккупантов на южном фронте.

Теги: Россия, СБУ, Украина, Иран, Запорожье, Херсон, Беларусь, ядерное оружие, Альфа, мобилизация, беспилотники, Алеся Бацман, Владимир Зеленский, ВСУ, война России против Украины, Роман Костенко, российские оккупанты
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