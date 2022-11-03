Херсон, атака на Запорожье, сколько ракет осталось у РФ, Зеленский. Интервью Бацман с "киборгом" Костенко. Трансляция

Видео: Алеся Бацман / YouTube

Во время интервью Костенко говорил о:

ситуации на фронте на южном направлении;

боях за Херсон;

состоянии российской армии;

возможном наступлении оккупантов на Запорожье;

мобилизации в России и о том, когда она может завершиться;

массовой поддержке россиянами войны с Украиной;

поставках Украине западного оружия;

сотрудничестве Ирана и России в военной сфере и о том, что получит Иран в обмен на предоставление России ракет и боевых беспилотников;

вероятности открытого вступления Беларуси в войну;

ядерном шантаже со стороны России и "грязной бомбе";

президенте Украины Владимире Зеленском.

"Россияне поддерживают войну, мы воюем не только с солдатами. И эта поддержка будет продолжаться, пока поддерживающих не призовут в армию", – сказал во время интервью нардеп.

Костенко родился в 1983 году. Окончил Одесский институт Сухопутных войск (специальность – боевое применение и управление действиями подразделений Сухопутных войск).

В 2005–2008 годах служил в 79-й отдельной десантно-штурмовой бригаде в Николаеве, был командиром взвода, потом – заместителем командира роты. Затем перевелся в СБУ, служил в Центре специальных операций "А" ("Альфа"). Был заместителем начальника отдела "Альфа" управления СБУ в Николаевской области.

В 2014–2019 годах принимал участие в боевых действиях на востоке Украины, в том числе в боях за донецкий аэропорт (защитников аэропорта прозвали "киборгами").

В 2019 году был избран народным депутатом от партии "Голос". Является секретарем комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

После полномасштабного вторжения РФ в Украину Костенко совмещает работу нардепа с защитой Украины от оккупантов на южном фронте.