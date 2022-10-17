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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Киборг" Костенко: Надеюсь, мы освободим Херсон до конца года. Если не выбить противника с юга сейчас, потом он усилит там оборону

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Костенко отметил, что ВСУ от Херсона отделяют около 20 25 км
Костенко отметил, что ВСУ от Херсона отделяют около 20–25 км
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Украинская армия может освободить оккупированный Россией Херсон до конца текущего года. Такое мнение в опубликованном 17 октября интервью "Украинской правде" выразил полковник СБУ, "киборг", народный депутат от "Голоса", который сейчас обороняет Украину на юге, Роман Костенко.

"Я надеюсь, что мы его освободим до конца года. Здесь сейчас хорошие, грамотные командиры, начальники, есть внимание главнокомандующего. Руководство государства, как я знаю, понимает важность этого региона. Если сейчас не выбить противника [с юга], он проведет мобилизацию, перегруппирует свои силы где-то на востоке – станет там в оборону, чтобы больше не сдать, а затем перебросит сюда свои войска", – отметил Костенко.

По его словам, пока в Украине благоприятная погода, перед ВСУ стоит задача освободить как можно больше территорий.

"По факту нам не нужно доходить до самого Днепра прямо сейчас. Наша задача – подойти на какую-нибудь дальность, скажем, 15–20 км, чтобы нашей тяжелой артиллерией покрыть берега Днепра. То есть чтобы мы стреляли по противнику не только из систем залпового огня, но и из артиллерии – тогда, думаю, будет гораздо легче", – сказал нардеп.

Он также добавил, что украинскую армию от Херсона отделяют около 20–25 км.

Контекст:

Российские оккупанты зашли на территорию Херсонской области 24 февраля со стороны временно оккупированного Крымского полуострова.

Херсон – единственный областной центр Украины, который захватчикам удалось временно оккупировать после начала широкомасштабного вторжения. Освобождение Херсона президент Украины Владимир Зеленский называл ключевой целью ВСУ на юге.

В ОК "Юг" 29 августа сообщили, что на юге ВСУ начали наступательные действия по многим направлениям, в том числе в Херсонской области. 12 октября глава Херсонской областной военной администрации Ярослав Янушевич сообщил, что в Херсонской области деоккупированы 75 населенных пунктов.

Теги: Россия, Украина, Херсон, ВСУ, наступление, война России против Украины, Роман Костенко, российские оккупанты, деоккупация, контрнаступление
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