"Киборг" Костенко: Надеюсь, мы освободим Херсон до конца года. Если не выбить противника с юга сейчас, потом он усилит там оборону

"Я надеюсь, что мы его освободим до конца года. Здесь сейчас хорошие, грамотные командиры, начальники, есть внимание главнокомандующего. Руководство государства, как я знаю, понимает важность этого региона. Если сейчас не выбить противника [с юга], он проведет мобилизацию, перегруппирует свои силы где-то на востоке – станет там в оборону, чтобы больше не сдать, а затем перебросит сюда свои войска", – отметил Костенко.

По его словам, пока в Украине благоприятная погода, перед ВСУ стоит задача освободить как можно больше территорий.

"По факту нам не нужно доходить до самого Днепра прямо сейчас. Наша задача – подойти на какую-нибудь дальность, скажем, 15–20 км, чтобы нашей тяжелой артиллерией покрыть берега Днепра. То есть чтобы мы стреляли по противнику не только из систем залпового огня, но и из артиллерии – тогда, думаю, будет гораздо легче", – сказал нардеп.

Он также добавил, что украинскую армию от Херсона отделяют около 20–25 км.