"Киборг" Костенко: Надеюсь, мы освободим Херсон до конца года. Если не выбить противника с юга сейчас, потом он усилит там оборону

"Я надеюсь, что мы его освободим до конца года. Здесь сейчас хорошие, грамотные командиры, начальники, есть внимание главнокомандующего. Руководство государства, как я знаю, понимает важность этого региона. Если сейчас не выбить противника [с юга], он проведет мобилизацию, перегруппирует свои силы где-то на востоке – станет там в оборону, чтобы больше не сдать, а затем перебросит сюда свои войска", – отметил Костенко.
По его словам, пока в Украине благоприятная погода, перед ВСУ стоит задача освободить как можно больше территорий.
"По факту нам не нужно доходить до самого Днепра прямо сейчас. Наша задача – подойти на какую-нибудь дальность, скажем, 15–20 км, чтобы нашей тяжелой артиллерией покрыть берега Днепра. То есть чтобы мы стреляли по противнику не только из систем залпового огня, но и из артиллерии – тогда, думаю, будет гораздо легче", – сказал нардеп.
Он также добавил, что украинскую армию от Херсона отделяют около 20–25 км.
Российские оккупанты зашли на территорию Херсонской области 24 февраля со стороны временно оккупированного Крымского полуострова.
Херсон – единственный областной центр Украины, который захватчикам удалось временно оккупировать после начала широкомасштабного вторжения. Освобождение Херсона президент Украины Владимир Зеленский называл ключевой целью ВСУ на юге.
В ОК "Юг" 29 августа сообщили, что на юге ВСУ начали наступательные действия по многим направлениям, в том числе в Херсонской области. 12 октября глава Херсонской областной военной администрации Ярослав Янушевич сообщил, что в Херсонской области деоккупированы 75 населенных пунктов.