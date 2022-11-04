Оккупанты проводят фильтрацию на захваченных территориях, в Херсонской области – усиленное движение автомобилей з награбленным – Генштаб

Оккупанты в ходе фильтрации в Луганской области похитили и увезли в неизвестном направлении 30 человек Фото: ЕРА (архив)

"На временно захваченных территориях оккупанты продолжают нарушать нормы международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны. В населенном пункте Пески Старобельского района Луганской области представители так называемой военной комендатуры провели фильтрационные мероприятия против местного населения. Около 30 граждан похищены и вывезены в неизвестном направлении", – говорится в сообщении.

Такие же мероприятия оккупанты проводят в населенных пунктах вдоль дороги Олешки – Новая Каховка в Херсонской области, добавили в Генштабе.

Кроме того, на дорогах Херсонской области замечено усиленное движение грузовых и легковых автомобилей с награбленным у украинцев имуществом, говорится в сводке.

"Значительные ограбления совершаются в Бериславе и близлежащих населенных пунктах. В частности, с предприятий обслуживания электросетей вывозится имущество и ремонтная база. В населенном пункте Тополовка российские оккупанты используют в качестве "живого щита" местную школу и детский сад, где разместилось до 300 вражеских солдат с техникой", – добавили в Генштабе.

Война России против Украины. Главное (обновляется)