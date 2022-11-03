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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Глава Пентагона: Я, безусловно, верю, что Украина способна освободить Херсонскую область

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Остин: Думаю, украинцы продолжат давление, пока не установят контроль над территорией на правом берегу Днепра
Остин: Думаю, украинцы продолжат давление, пока не установят контроль над территорией на правом берегу Днепра
Фото: EPA

Министр обороны США Ллойд Остин уверен, что Украина сможет освободить Херсонскую область от российских войск. Об этом он заявил на брифинге 3 ноября, видео опубликовано на сайте американского минобороны.

"Что касается вопроса, смогут ли украинцы взять остальную территорию Херсонской области на правобережье Днепра: я, безусловно, верю в то, что они способны это сделать. И, что более важно, украинцы верят в то, что они способны это сделать. Мы знаем, что они прибегали к методическим и крайне эффективным усилиям по возвращению их суверенной территории. Думаю, они в дальнейшем продолжат давление, пока не установят контроль над территорией на правом берегу реки", – сказал глава Пентагона.

Контекст:

Освобождение Херсона президент Украины Владимир Зеленский называл ключевой целью ВСУ на юге.

29 августа ВСУ начали наступательные действия в том числе в Херсонской области. По официальным данным на 24 октября, украинские военные освободили в регионе более 90 населенных пунктов.

В Херсонском облсовете заявляли, что российские оккупанты начали убегать из Херсона. Однако глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов сообщил, что на самом деле оккупанты проводят информационную операцию, а сами готовят город к обороне.

25 октября в Генштабе ВСУ сообщили, что оккупанты обустраивают оборонительные позиции на левом берегу Днепра в Херсонской области, в село Львово перебрасывают военнослужащих из числа мобилизованных граждан.

Министр обороны Украины Алексей Резников рассказал в интервью Fox News, которое вышло 25 октября, что из-за ухудшения погодных условий продвижение ВСУ на юге замедлилось.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: США, Украина, Пентагон, Херсонская область, война России против Украины, Ллойд Остин
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