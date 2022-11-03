На деоккупированных территориях следователи нашли 34 пыточных и мест содержания украинцев – полиция

"Особое место среди преступлений, совершенных россиянами, занимают факты организации мест незаконного содержания и пыток граждан Украины. На сегодня на территории деоккупированных районов полиция выявила 34 пыточных и места содержания граждан", – сказал он.

По словам Сергеева, 24 из них выявили на территории Харьковской области, по три – в Херсонской и Киевской областях, две – в Сумской, по одной – в Донецкой и Черниговской.