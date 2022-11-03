На деоккупированных территориях следователи нашли 34 пыточных и мест содержания украинцев – полиция

"Особое место среди преступлений, совершенных россиянами, занимают факты организации мест незаконного содержания и пыток граждан Украины. На сегодня на территории деоккупированных районов полиция выявила 34 пыточных и места содержания граждан", – сказал он.
По словам Сергеева, 24 из них выявили на территории Харьковской области, по три – в Херсонской и Киевской областях, две – в Сумской, по одной – в Донецкой и Черниговской.
24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока.
В Офисе президента 13 сентября сообщали, что с начала полномасштабного вторжения Россия совершила в Украине более 40 тыс. военных преступлений.