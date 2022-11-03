ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

На деоккупированных территориях следователи нашли 34 пыточных и мест содержания украинцев – полиция

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24 устроенных оккупантами пыточных и мест содержания граждан Украины выявили в Харьковской области
24 устроенных оккупантами пыточных и мест содержания граждан Украины выявили в Харьковской области
Фото: npu.gov.ua

На деоккупированных территориях правоохранители обнаружили уже 34 созданных россиянами пыточных и мест незаконного удержания украинцев. Об этом сообщил начальник департамента организационно-аналитического обеспечения и оперативного реагирования Нацполиции Алексей Сергеев на брифинге 3 ноября, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Особое место среди преступлений, совершенных россиянами, занимают факты организации мест незаконного содержания и пыток граждан Украины. На сегодня на территории деоккупированных районов полиция выявила 34 пыточных и места содержания граждан", – сказал он.

По словам Сергеева, 24 из них выявили на территории Харьковской области, по три – в Херсонской и Киевской областях, две – в Сумской, по одной – в Донецкой и Черниговской.

Контекст:

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока.

В Офисе президента 13 сентября сообщали, что с начала полномасштабного вторжения Россия совершила в Украине более 40 тыс. военных преступлений.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Донецкая область, полиция, Сумская область, Херсонская область, Киевская область, Харьковская область, пытки, Черниговская область, война России против Украины, Сергей Алексеев
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