МИД Украины осудил Россию за незаконную депортацию жителей оккупированных территорий Херсонской и Запорожской областей

В министерстве отметили, что российская оккупационная администрация начала массовое принудительное перемещение жителей левобережной части Херсонской области, прежде всего Скадовского и Каховского районов, на территорию временно оккупированного Крыма или в РФ. Аналогичные депортации, по данным МИД, Россия также осуществляет в Запорожской, Луганской и Донецкой областях, а также в Крыму.
Кроме этого в министерстве напомнили о сообщениях о минировании Россией Каховской ГЭС.
"Подобные действия России грубо нарушают международное право. Согласно статье 49 Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны от 1949 года, государству-оккупанту запрещается осуществлять принудительное индивидуальное или массовое переселения или депортацию лиц, находящихся под защитой. Депортация жителей временно оккупированного юга сопровождается ограблением российскими оккупантами промышленных, инфраструктурных, культурно-образовательных и медицинских учреждений, а также частных домов и квартир. Причинение Россией масштабных гуманитарных страданий безвинным детям, женщинам и пожилым людям является нарушением Конвенции о предотвращении преступления геноцида и наказания за него, а также Римского статута Международного уголовного суда", – заявили в МИД.
В заявлении напоминается, что у военных преступлений и преступлений против человечности нет срока исковой давности.
"Все лица в РФ, которые ныне совершают преступления против украинского народа, непременно будут наказаны. Призываем международное сообщество осудить РФ за принудительное перемещение южан Украины, ввести против России новые санкции, а также усилить военную помощь Украине для освобождения ее временно оккупированных территорий", – подчеркнули в министерстве.
7 сентября США обвинили Россию в насильственной депортации до 1,6 млн украинцев и проведении так называемых фильтраций, включающих инвазивную проверку безопасности, допросы, разделение семей и задержание. По данным США, только в июле в Россию вывезли 1,8 тыс. украинских детей.
Генеральный прокурор Андрей Костин в интервью "Интерфакс-Украина", опубликованном 31 октября, заявлял, что Россия депортировала с территории Украины 9400 детей. Костин также сообщил, что в рамках расследования уголовных производств установлено около 10 тыс. депортированных и принудительно перемещенных жителей Украины.