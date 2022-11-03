МИД Украины осудил Россию за незаконную депортацию жителей оккупированных территорий Херсонской и Запорожской областей

В министерстве отметили, что российская оккупационная администрация начала массовое принудительное перемещение жителей левобережной части Херсонской области, прежде всего Скадовского и Каховского районов, на территорию временно оккупированного Крыма или в РФ. Аналогичные депортации, по данным МИД, Россия также осуществляет в Запорожской, Луганской и Донецкой областях, а также в Крыму.

Кроме этого в министерстве напомнили о сообщениях о минировании Россией Каховской ГЭС.

"Подобные действия России грубо нарушают международное право. Согласно статье 49 Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны от 1949 года, государству-оккупанту запрещается осуществлять принудительное индивидуальное или массовое переселения или депортацию лиц, находящихся под защитой. Депортация жителей временно оккупированного юга сопровождается ограблением российскими оккупантами промышленных, инфраструктурных, культурно-образовательных и медицинских учреждений, а также частных домов и квартир. Причинение Россией масштабных гуманитарных страданий безвинным детям, женщинам и пожилым людям является нарушением Конвенции о предотвращении преступления геноцида и наказания за него, а также Римского статута Международного уголовного суда", – заявили в МИД.

В заявлении напоминается, что у военных преступлений и преступлений против человечности нет срока исковой давности.

"Все лица в РФ, которые ныне совершают преступления против украинского народа, непременно будут наказаны. Призываем международное сообщество осудить РФ за принудительное перемещение южан Украины, ввести против России новые санкции, а также усилить военную помощь Украине для освобождения ее временно оккупированных территорий", – подчеркнули в министерстве.