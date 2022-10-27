Омбудсмен РФ усыновила вывезенного из Мариуполя мальчика. МИД отреагировал

С начала войны в РФ вывезли около 2,1 тыс. украинских детей Фото: Ірина Верещук / Facebook

Украинские дипломаты обратили внимание на заявление омбудсмена о том, что она незаконно взяла в семью одного из детей, похищенных в Мариуполе российской армией.

В эфире пропагандистского телеканала "Россия 24" она рассказала, что это мальчик-подросток.

"Семья выросла еще на одного подростка из Донбасса – из подвалов Мариуполя", – цитирует ее "РИА Новости".

Львова-Белова не скрывает, что содействовала незаконному усыновлению в РФ еще около 350 детей из захваченных регионов Донбасса.

В МИД Украины заявляют, что незаконный вывоз детей с оккупированных территорий и их установление нарушают законодательство Украины, Женевскую конвенцию о защите гражданского населения во время войны от 1949 года и Конвенцию ООН о правах ребенка от 1989 года.

Глава МИД Дмитрий Кулеба инициирует возбуждение уголовного дела против россиянки Львовой-Беловой.

"Призываем международное сообщество решительно осудить продолжающиеся преступления России и ее должностных лиц против детей на временно оккупированных украинских территориях", – говорится в сообщении.