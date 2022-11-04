Российские оккупанты за сутки нанесли четыре ракетных и 28 авиаударов по Украине – Генштаб

Об этом говорится в утренней сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины, опубликованной в Facebook.

От ударов РФ пострадало около 30 населенных пунктов в Запорожской, Днепропетровской, Донецкой, Херсонской областях.

Авиация ВСУ нанесла по позициям врага 21 удар.

"Под поражение попали 20 районов сосредоточения вооружения и военной техники, а также позиция средств противовоздушной обороны противника. Наши силы ПВО сбили три БПЛА Shahed-136. Подразделения ракетных войск и артиллерии сил обороны за сутки поразили пункт управления врага, четыре района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, склад боеприпасов, станцию радиоэлектронной разведки, минно-взрывные заграждения и другие важные военные объекты противника", – добавили в Генштабе.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны. В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление. Освобождены тысячи квадратных километров территории Украины.

По данным Генштаба ВСУ на 3 ноября, в Украине уже погибло около 74 тыс. оккупантов.