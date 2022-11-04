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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Российские оккупанты за сутки нанесли четыре ракетных и 28 авиаударов по Украине – Генштаб

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От российских атак пострадало более 30 населенных пунктов
От российских атак пострадало более 30 населенных пунктов
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

За последние сутки российские оккупационные войска нанесли по территории Украины четыре ракетных и 28 авиационных ударов, совершили более 45 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Об этом говорится в утренней сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины, опубликованной в Facebook. 

От ударов РФ пострадало около 30 населенных пунктов в Запорожской, Днепропетровской, Донецкой, Херсонской областях. 

Авиация ВСУ нанесла по позициям врага 21 удар. 

"Под поражение попали 20 районов сосредоточения вооружения и военной техники, а также позиция средств противовоздушной обороны противника. Наши силы ПВО сбили три БПЛА Shahed-136. Подразделения ракетных войск и артиллерии сил обороны за сутки поразили пункт управления врага, четыре района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, склад боеприпасов, станцию радиоэлектронной разведки, минно-взрывные заграждения и другие важные военные объекты противника", – добавили в Генштабе. 

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02eCvazmFQMEiWEsfpFK8NGTQb18PRCumd6ydJsPeeba43GVkptjr4J6KJMPDiknGpl

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны. В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление. Освобождены тысячи квадратных километров территории Украины.

По данным Генштаба ВСУ на 3 ноября, в Украине уже погибло около 74 тыс. оккупантов.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Донецкая область, Генштаб ВСУ, авиация, Херсонская область, Днепропетровская область, ПВО, Запорожская область, артиллерия, обстрелы, авиаудар, война России против Украины, ракеты, российские оккупанты
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