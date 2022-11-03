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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"200 дронов уже идут в Россию". В ГУР Минобороны Украины прокомментировали поставки Ираном вооружения в РФ

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Россия в войне против Украины использует несколько типов иранских дронов
Россия в войне против Украины использует несколько типов иранских дронов
Фото: СтратКом ЗСУ / AFU StratCom / Telegram

Иран направил в Россию 200 дронов, есть договоренности о партии разных типов вооружения в 1 тыс. единиц. Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов в эфире общенационального телемарафона 3 ноября, трансляцию вел канал "1+1".

На вопрос ведущего: "Есть ли подтверждение сообщений западных СМИ о том, что Иран уже передал России партию баллистических ракет?" – Юсов ответил: "Есть подтверждение сейчас точно о заключенных контрактах и о получении всех необходимых договоренностей и согласований".

"Есть подтверждение, что партия в более 1 тыс. единиц может иметь место, сейчас в первую очередь мы говорим о том, что 1 тыс. единиц – это не только ракеты, там и другое вооружение. Сейчас мы говорим о ближайшей партии – это 200 дронов, которые уже идут в Россию. Это подтвержденная информация. Другая информация также отслеживается и на нее надлежащим образом реагируют", – заявил он.

Телеканал CNN 1 ноября сообщил, что Иран готовится отправить в Россию новую партию оружия для использования в войне против Украины. В нее входят около 1 тыс. единиц вооружений, в том числе баллистические ракеты класса "земля – земля" и новые ударные беспилотники. Журналисты отмечают, что это будет первый случай, когда Иран отправит в РФ передовые высокоточные ракеты, что может дать Кремлю существенное преимущество на поле боя.

О том, что Иран пообещал предоставить России ракеты "земля – земля" в дополнение к большому количеству беспилотников, сообщало 18 октября Reuters. Ссылаясь на двух высокопоставленных чиновников и двух иранских дипломатов, агентство утверждало, что речь идет о баллистических ракетах с повышенной точностью семейства Fateh и Zolfaghar.

Контекст:

Россия этой осенью применяет в Украине как минимум два вида иранских беспилотных летательных аппаратов – дроны-камикадзе Shahed-136 и многоцелевые БПЛА Mohajer-6

МИД Украины обвинил Иран в соучастии в преступлении агрессии РФ против Украины из-за поставок Тегераном оружия России. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба 18 октября предложил разорвать дипломатические отношения с Ираном.

Сам Иран отрицает поставки дронов российской армии.

20 октября ЕС ввел санкции в отношении трех иранских физических лиц и одного иранского юридического лица. Их подозревают в разработке и поставке в Россию беспилотников, которые используются в войне против Украины.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Иран, разведка, Андрей Юсов, беспилотники, война России против Украины, ракеты, ГУР Минобороны Украины
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