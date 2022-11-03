"200 дронов уже идут в Россию". В ГУР Минобороны Украины прокомментировали поставки Ираном вооружения в РФ

На вопрос ведущего: "Есть ли подтверждение сообщений западных СМИ о том, что Иран уже передал России партию баллистических ракет?" – Юсов ответил: "Есть подтверждение сейчас точно о заключенных контрактах и о получении всех необходимых договоренностей и согласований".

"Есть подтверждение, что партия в более 1 тыс. единиц может иметь место, сейчас в первую очередь мы говорим о том, что 1 тыс. единиц – это не только ракеты, там и другое вооружение. Сейчас мы говорим о ближайшей партии – это 200 дронов, которые уже идут в Россию. Это подтвержденная информация. Другая информация также отслеживается и на нее надлежащим образом реагируют", – заявил он.

Телеканал CNN 1 ноября сообщил, что Иран готовится отправить в Россию новую партию оружия для использования в войне против Украины. В нее входят около 1 тыс. единиц вооружений, в том числе баллистические ракеты класса "земля – земля" и новые ударные беспилотники. Журналисты отмечают, что это будет первый случай, когда Иран отправит в РФ передовые высокоточные ракеты, что может дать Кремлю существенное преимущество на поле боя.

О том, что Иран пообещал предоставить России ракеты "земля – земля" в дополнение к большому количеству беспилотников, сообщало 18 октября Reuters. Ссылаясь на двух высокопоставленных чиновников и двух иранских дипломатов, агентство утверждало, что речь идет о баллистических ракетах с повышенной точностью семейства Fateh и Zolfaghar.