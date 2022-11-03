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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Центре национального сопротивления рассказали, как Иран поставляет в РФ беспилотники

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Для перевозки дронов в Россию Иран использует морской и воздушный пути
Для перевозки дронов в Россию Иран использует морской и воздушный пути
Фото: sprotyv.mod.gov.ua

Иран и Россия наладили логистику поставок дронов-камикадзе двумя путями: морем и воздухом. Об этом 3 ноября сообщили в Центре национального сопротивления, созданном Силами специальных операций ВСУ.

Ирак активно производит для РФ беспилотники моделей Mohajer, Arash-1 и Arash-2, Shahed-131 и Shahed-136, отметили в центре. 

Воздушным путем транспортировку дронов осуществляют:

  • Iran Air (иранская государственная авиакомпания, контролируемая местным министерством инфраструктуры);
  • Mahan Air (авиакомпания, основанная "Некоммерческим институтом Молала Мовахедина");
  • Pouya Air (компания, которая входит в состав Корпуса стражей исламской революции (КСИР);
  • Saha Airlines (компания, входящая в состав военно-воздушных сил Ирана).

Только Pouya Air с 12-го по 18 октября выполнило пять грузовых рейсов по маршруту Тегеран – Москва, отметили в центре.

Для перевозки дронов Иран использует также морской путь через Каспийское море. Перевозка осуществляется судами Иранской промышленной компании, контролируемой КСИР. В частности, в начале ноября именно морским путем в Астрахани ожидается прибытие 200 дронов в разобранном состоянии, говорится в материале.

Фото: sprotyv.mod.gov.ua
Фото: sprotyv.mod.gov.ua

По информации Центра сопротивления, Иран может производить до 150 дронов в месяц. Детали он получает в обход санкций из Китая. Кроме того, Иран диверсифицирует производство дронов в других странах, в частности в Сирии и Таджикистане. Также есть риски налаживания узловой сборки в Беларуси, говорится в материале, ведь местный "558-й авиаремонтный завод" форсировал работы по созданию собственных "дронов-камикадзе", что может быть "прикрытием для использования иранских наработок".

Контекст:

Россия этой осенью применяет в Украине как минимум два вида иранских беспилотных летательных аппаратов – дроны-камикадзе Shahed-136 и многоцелевые БПЛА Mohajer-6

МИД Украины обвинил Иран в соучастии в преступлении агрессии РФ против Украины из-за поставок Тегераном оружия России. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба 18 октября предложил разорвать дипломатические отношения с Ираном.

Сам Иран отрицает поставки дронов российской армии.

Теги: Россия, Иран, оружие, беспилотники, российская агрессия, война России против Украины, логистика
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