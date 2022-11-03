В Центре национального сопротивления рассказали, как Иран поставляет в РФ беспилотники

Для перевозки дронов в Россию Иран использует морской и воздушный пути Фото: sprotyv.mod.gov.ua

Ирак активно производит для РФ беспилотники моделей Mohajer, Arash-1 и Arash-2, Shahed-131 и Shahed-136, отметили в центре.

Воздушным путем транспортировку дронов осуществляют:

Только Pouya Air с 12-го по 18 октября выполнило пять грузовых рейсов по маршруту Тегеран – Москва, отметили в центре.

Для перевозки дронов Иран использует также морской путь через Каспийское море. Перевозка осуществляется судами Иранской промышленной компании, контролируемой КСИР. В частности, в начале ноября именно морским путем в Астрахани ожидается прибытие 200 дронов в разобранном состоянии, говорится в материале.

Фото: sprotyv.mod.gov.ua

По информации Центра сопротивления, Иран может производить до 150 дронов в месяц. Детали он получает в обход санкций из Китая. Кроме того, Иран диверсифицирует производство дронов в других странах, в частности в Сирии и Таджикистане. Также есть риски налаживания узловой сборки в Беларуси, говорится в материале, ведь местный "558-й авиаремонтный завод" форсировал работы по созданию собственных "дронов-камикадзе", что может быть "прикрытием для использования иранских наработок".