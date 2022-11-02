Все дроны-камикадзе, летевшие в направлении Запорожья, уничтожены – горсовет

Ни один Shahed-136 вечером 2 ноября не долетел до Запорожья, заявили в горсовете Фото: СтратКом ЗСУ / AFU StratCom / Telegram

"Недавно жители некоторых районов города слышали взрывы. В настоящее время на территории Запорожья прилеты не зафиксированы. Есть информация об атаке пригорода. Также работает наша противовоздушная оборона. Военные сообщают, что все летевшие в направлении Запорожья Shahed уничтожены. Информация уточняется", – написал Куртев.

Об атаке пригорода Запорожья незадолго до этого сообщил глава ОВА Александр Старух.