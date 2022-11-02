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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Все дроны-камикадзе, летевшие в направлении Запорожья, уничтожены – горсовет

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Ни один Shahed-136 вечером 2 ноября не долетел до Запорожья, заявили в горсовете
Ни один Shahed-136 вечером 2 ноября не долетел до Запорожья, заявили в горсовете
Фото: СтратКом ЗСУ / AFU StratCom / Telegram

Все дроны, летевшие в направлении Запорожья вечером 2 ноября, по предварительной информации, были уничтожены, на территории города прилеты не зафиксированы, сообщил в Telegram секретарь Запорожского городского совета, и.о. мэра Анатолий Куртев.

"Недавно жители некоторых районов города слышали взрывы. В настоящее время на территории Запорожья прилеты не зафиксированы. Есть информация об атаке пригорода. Также работает наша противовоздушная оборона. Военные сообщают, что все летевшие в направлении Запорожья Shahed уничтожены. Информация уточняется", – написал Куртев.

Об атаке пригорода Запорожья незадолго до этого сообщил глава ОВА Александр Старух.

Контекст:

После полномасштабного нападения на Украину 24 февраля российские войска захватили часть Запорожской области.

Областной центр россияне захватить не смогли, но регулярно бьют по нему ракетами. Также оккупанты начали использовать для ударов по Запорожью иранские дроны-камикадзе.

В частности, 31 октября россияне атаковали энергетический объект, из-за этого в Запорожье были проблемы со светом. Позже в тот же день город повторно подвергся атаке.

Город находится очень близко к линии фронта, подлетное время ракет иногда составляет менее минуты, поэтому в Запорожье не всегда успевает сработать ПВО, объяснял 2 ноября Старух.

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