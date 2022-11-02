Все дроны-камикадзе, летевшие в направлении Запорожья, уничтожены – горсовет

"Недавно жители некоторых районов города слышали взрывы. В настоящее время на территории Запорожья прилеты не зафиксированы. Есть информация об атаке пригорода. Также работает наша противовоздушная оборона. Военные сообщают, что все летевшие в направлении Запорожья Shahed уничтожены. Информация уточняется", – написал Куртев.
Об атаке пригорода Запорожья незадолго до этого сообщил глава ОВА Александр Старух.
После полномасштабного нападения на Украину 24 февраля российские войска захватили часть Запорожской области.
Областной центр россияне захватить не смогли, но регулярно бьют по нему ракетами. Также оккупанты начали использовать для ударов по Запорожью иранские дроны-камикадзе.
В частности, 31 октября россияне атаковали энергетический объект, из-за этого в Запорожье были проблемы со светом. Позже в тот же день город повторно подвергся атаке.
Город находится очень близко к линии фронта, подлетное время ракет иногда составляет менее минуты, поэтому в Запорожье не всегда успевает сработать ПВО, объяснял 2 ноября Старух.