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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Кулеба о поставках оружия России из Ирана: Последствия будут намного сильнее выгоды

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Дмитрий Кулеба прокомментировал поставки РФ иранских беспилотников
Дмитрий Кулеба прокомментировал поставки РФ иранских беспилотников
Фото: Dmytro Kuleba / Facebook

Украина четко предупредила Иран о негативных последствиях, если он продолжит поставки России военной техники. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью испанскому изданию Cadena SER, опубликованном 3 ноября.

"Я был очень конкретным в своем общении с Ираном, и они [иранцы] знают, что произойдет [если поставки оружия будут продолжаться]Это будут политические последствия, они будут экономические, они будут на уровне разведки", – сказал Кулеба. 

Он подчеркнул, что какой бы ни была выгода для Ирана от поставок оружия в Россию, негативные последствия будут для него намного больше и тяжелее.

"В их стратегических интересах прекратить это делать, прекратить поставлять в Россию оружие, которое она использует для убийства украинцев и разрушения нашей страны", – отметил министр.

Контекст:

Россия этой осенью применяет в Украине как минимум два вида иранских беспилотных летательных аппаратов – дроны-камикадзе Shahed-136 и многоцелевые БПЛА Mohajer-6

МИД Украины обвинил Иран в соучастии в преступлении агрессии РФ против Украины из-за поставок Тегераном оружия России. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба 18 октября предложил разорвать дипломатические отношения с Ираном.

Сам Иран отрицает поставки дронов российской армии.

20 октября ЕС ввел санкции в отношении трех иранских физических лиц и одного иранского юридического лица. Их подозревают в разработке и поставке в Россию беспилотников, которые используются в войне против Украины. 

Теги: Россия, Иран, беспилотники, Дмитрий Кулеба, война России против Украины
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