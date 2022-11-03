Кулеба о поставках оружия России из Ирана: Последствия будут намного сильнее выгоды

"Я был очень конкретным в своем общении с Ираном, и они [иранцы] знают, что произойдет [если поставки оружия будут продолжаться]. Это будут политические последствия, они будут экономические, они будут на уровне разведки", – сказал Кулеба.
Он подчеркнул, что какой бы ни была выгода для Ирана от поставок оружия в Россию, негативные последствия будут для него намного больше и тяжелее.
"В их стратегических интересах прекратить это делать, прекратить поставлять в Россию оружие, которое она использует для убийства украинцев и разрушения нашей страны", – отметил министр.
Россия этой осенью применяет в Украине как минимум два вида иранских беспилотных летательных аппаратов – дроны-камикадзе Shahed-136 и многоцелевые БПЛА Mohajer-6.
МИД Украины обвинил Иран в соучастии в преступлении агрессии РФ против Украины из-за поставок Тегераном оружия России. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба 18 октября предложил разорвать дипломатические отношения с Ираном.
Сам Иран отрицает поставки дронов российской армии.
20 октября ЕС ввел санкции в отношении трех иранских физических лиц и одного иранского юридического лица. Их подозревают в разработке и поставке в Россию беспилотников, которые используются в войне против Украины.